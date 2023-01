Karol Conká gera polêmica ao criticar público do BBB no Encontro: "Deus tá vendo"

Direta e reta, Karol Conká gera polêmica com declarações no 'Encontro'; veja

A ex-BBB Karol Conká (37) dividiu opiniões ao participar do Encontro exibido nesta sexta-feira, 20. No palco da atração, ela opinou sobre o BBB23 e foi direta ao criticar a postura do público.

Lembrando o massacre que sofreu quando participou do reality, ela disse que muitos torcem pela confusão, mas depois punem aqueles que protagonizaram as tretas.

“Eu acho que essa edição está bem fervorosa. Eu senti [uma confusão no ar desde o começo], pois a dinâmica do jogo já está pedindo isso, assim como o público que pede entretenimento e acha que isso significa briga, infelizmente. É muito feio eles [telespectadores] pedirem a volta de atitudes que reprovaram. Deus está vendo! Eu estou de olho em toda essa hipocrisia”.

Sempre bem humorada, ela afirmou que passou por maus bocados. “É muito pesado [o cancelamento], além de cruel. Eu não desejo isso para ninguém mesmo, pois acho que ninguém merece ser cancelado e sentir vontade de ir embora da mesma forma que senti. Mas o que me ajudou a lidar com isso foi ser real com aquilo que estava acontecendo. Eu realmente entendi a briga do púbico comigo e precisei ter muita humildade e empatia com os meus haters, coisas que eles acabaram não tendo comigo”.

Hoje, dois anos depois, a cantora disse que aprendeu muita coisa, mas afirmou que o público precisa ser mais responsável e não pedir que comportamentos como o seu sejam repetidos.

“Hoje, nas redes sociais, muitos telespectadores pedem a volta de algo que não é legal. Eu até cheguei a fazer um desabafo sobre isso na internet, mas eu entendo os memes e até acho engraçado, porém, a gente precisa saber diferenciar o que é deboche e autoestima do que é desequilíbrio emocional e maldade. Eu realmente tive picos de atitude maldosas, mas isso não me define como pessoa do mal”, afirmou ela.

Tati Machado e Bráulio Bessa com Karol Conká no #Encontrohttps://t.co/RClUxiJJPEpic.twitter.com/nxPIJt4DnH — Infos Karol Conká | Fan Account (@infosconka) January 20, 2023

Karol Conká dá bronca em fãs que enaltecem sua participação no BBB

Eita! Karol Conká usou suas redes sociais para dar uma bronca em seus seguidores na última quarta-feira, 18. A cantora, que criou um histórico de rejeição no BBB 21, costuma ser parâmetro para comparação dos brothers e vem recebendo muitos elogios, algo que desaprova: “Acho errado vocês enaltecerem certas atitudes que tive no passado. Eu realmente fico com ódio de mim mesma toda vez que vocês resgatam cenas repugnantes”, disse no Twitter.