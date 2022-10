Juliette se emociona em dueto com Ivete Sangalo: ''Cantando uma música minha''

Cantora paraibana Juliette não segura a emoção ao cantar sua música, Xodó, ao lado de Ivete Sangalo no programa 'Pipoca da Ivete'

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 18h31

A campeã do BBB 21 Juliette (32) não escondeu a felicidade em participação no programa Pipoca da Ivete neste domingo, 02, na TV Globo!

Ao compartilhar trecho da atração, em que aparece ao lado da comandante, a cantora Ivete Sangalo (50), cantando sua canção Xodó, a paraibana se declarou e celebrou o momento de muita emoção.

"Eu não consigo parar de sorrir vendo esse vídeo. @ivetesangalo cantando uma música minha", comemorou Juliette na legenda da publicação.

Para a ocasião, Juliette escolheu um look poderoso todo vermelho. Com os cabelos soltos e lisos, a advogada arrasou na produção com calça justinha e um top.

"Que massa nosso programa! Que alegria dividir com tanta gente linda @juliette @anavitoria @julianaalvesiam @fatimabernardes amo vocês!", disse Ivete Sangalo em post na web, mencionando ainda o duo Anavitória, a atriz Juliana Alves e a jornalista Fátima Bernardes, que também estiveram em seu programa.

Neste domingo, 02, Ivete mostrou que já foi votar nas eleições de 2022 após ficar alguns dias internada em um hospital de Salvador, na Bahia. Na foto, ela surgiu segurando o seu título de eleitor e seu comprovante de votação. “Onde há democracia há esperança! Votar é um dever, mas acima de tudo um direito!”, disse ela.

Juliette se emociona ao cantar com Ivete Sangalo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Juliette aposta em look all black e impressiona

No último sábado, 01, a ex-BBB Juliette impressionou a web com sua beleza mais uma vez! A artista exibiu uma série de fotos mostrando a sua produção para a noite de sabadão, e, claro, arrancou elogios de seus seguidores. Ela compartilhou uma sequência de registros, mostrando o look da noite, uma combinação all black com uma jaqueta de couro e um vestido preto, além de deixar os cabelões em evidência com a produção.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!