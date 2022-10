Juliano Cazarré e Silvero Pereira se emocionam ao falar do fim de 'Pantanal': ''Nó na garganta''

No programa 'Encontro', ator Juliano Cazarré e Silvero Pereira não seguram a emoção ao comentar sobre o término da novela das nove 'Pantanal'

O ator Juliano Cazarré (41) se emocionou ao comentar sobre a novela das nove Pantanal, que chega ao fim nesta sexta-feira, 07, na Globo.

Em participação no programa Encontro, o artista que dá vida ao peão Alcides no remake escrito originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, e Silvero Pereira (40) não seguraram as lágrimas com o fim da trama.

"Desde a semana passada, quando parei de gravar, um nó na garganta o tempo inteiro quando a gente pensa, tava vendo o Guito tocar agora... Um ano atrás tava conhecendo o Guito e foi uma aventura. A gente colocou tudo o que a gente tinha nessa novela", disse Cazarré.

Em seguida, Silvero acrescentou: "O Juliano já começou a nos destruir", brincou. "Confesso que ainda não caiu a ficha pra mim, esse último capítulo de hoje ainda não tá na minha cabeça assim'termina hoje'. São essas coisas que o Ju falou dos encontros que a gente teve nessa novela, dos afetos que a gente construiu, dos amores que a gente vai levar", comentou. "As gravações acabaram, mas o amor segue pra sempre", declarou ainda o famoso, que dá vida a Zaquieu.

A jornalista Tati Machado quis saber sobre o final de Zaquieu na novela. "Com quem será?", questionou Silvero, que completou: "Isso partiu daqui, do papo quando vim e pedi para o Bruno dar um final para o Zaquieu, para evoluir nessa história."

Os atores Guito, o Tibério, e José Loreto, que interpreta Tadeu, um dos filhos de José Leôncio (Marcos Palmeira) também estavam no Encontro.

Recentemente, Juliano e Silvero comentaram sobre a gravação da cena da morte de Tenório (Murilo Benício) na web.

Confira os atores da novela 'Pantanal' no 'Encontro':

Dira Paes mostra elenco de 'Pantanal' reunido

Na quinta-feira, 06, foi ao ar o penúltimo episódio de Pantanal, novela das nove que foi grande sucesso. Para celebrar e lamentar que está chegando ao final, Dira Paes (53), atriz que vive a Filó na produção, compartilhou com seus seguidores algumas imagens de parte do elenco juntinho. “Marque aqui alguém que vai sentir saudade dessa turma. Penúltimo capítulo de #Pantanal começa já já”, escreveu a atriz na legenda da publicação, que deixou os fãs felizes, mas tristes ao mesmo tempo, com o fim da tão aclamada novela global.

