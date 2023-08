Juliano Cazarré detalha preparação intensa para nova novela: “Me descobrindo”

Saudades do Alcides de Pantanal? Juliano Cazarré revela detalhes de novo personagem durante coletiva de imprensa de ‘Fuzuê’

Após o sucesso como Alcides no remake de Pantanal, o ator Juliano Cazarré está de volta às telinhas da Globo como Pascoal na novela das sete da Globo, Fuzuê. Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, o artista revelou detalhes do processo de construção do personagem, que será assessor de imprensa de um deputado mau-caráter.

“Não tenho a menor ideia como o público vai receber, torço pra que se divirtam! Estou adorando ler os textos dos capítulos do Gustavo Reiz, ele entende muito da estrutura da novela e é muito bom pegar um texto tão arquitetado. Tem sido muito gostoso trabalhar nessa novela”, o ator rasgou elogios para o autor da trama, que mistura comédia e drama.

Juliano ainda revelou que sua maior inspiração é o próprio diretor da trama: “O Fabrício Mamberti é um cavalheiro, pego um pouco dele pro Pascoal, ele tem essa simpatia que é verdadeira, uma coisa de estar de bem com a vida. O Fabrício tem porque é um gentleman, o Pascoal porque quer tirar algo de alguém”, o ator entregou.

O ator também falou sobre seus colegas de elenco: “A minha parceria com a Marina Ruy Barbosa e com o Felipe Simas, por exemplo, cada dia descubro mais um pouquinho. Eu estou me descobrindo dentro do Pascoal, porque essa novela tem momentos que são drama de verdade, vilanias de verdade ou rasgadamente cômicos”, disse Juliano.

Por fim, o eterno 'Alcides' disse que está realizado com o resultado: “Tentamos explorar isso na preparação, então sobra trabalho no set, pra ir colocando aos poucos. Tô feliz, é a primeira vez que faço uma novela das sete, é diferente estar nesse horário, é mais leve. Espero que o público goste, tá todo mundo empolgado, torcendo pra ser um grande sucesso”, concluiu o ator.

Vale lembrar que na vida pessoal, Juliano é casado com Letícia Cazarré. Os dois são pais da pequena Maria Guilhermina, de apenas um ano, que nasceu com uma condição congênita rara no coração. Além disso, eles também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, 3, e Maria Madalena, 2.

