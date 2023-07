Esposa de Juliano Cazarré celebra evolução na saúde da filha: “Liberdade”

Mulher de Juliano Cazarré, Letícia Cazarré comemora conquista importante na saúde da filha caçula, Maria Guilhermina

A stylist Letícia Cazarré usou as redes sociais para celebrar uma conquista muito importante da filha caçula, Maria Guilhermina, nesta segunda-feira, 17. A esposa do ator Juliano Cazarré contou que a pequena apresentou uma evolução importante e não precisa mais usar um oxigênio externo para respirar!

A bebê, que tem apenas um aninho, nasceu com uma condição congênita rara e sem cura, que causa a malformação do coração, chamada Anomalia de Ebstein. Desde que chegou ao mundo, Maria Guilhermina precisou ficar internada diversas vezes e passou por cinco cirurgias, além de receber tratamento em casa.

Por conta da doença, a bebê precisava do suporte de oxigênio, além de um respirador, que segue entre os cuidados: "Hoje a gente está com a bombinha de alimentação dela, o leitinho. O carrinho, o respirador está ali dentro. Ela não precisa mais do oxigênio, mas precisa do respirador, porque ele ajuda ela a expandir a caixa torácica", Letícia revelou em seu stories do Instagram.

A stylist comemorou com a pequena na área externa de casa, já que a conquista de Maria Guilhermina facilitou sua locomoção: "Agora a gente tem mais liberdade de vir para o jardim, ela poder se alimentar aqui", a mamãe coruja se derreteu pela evolução da filha caçula. Vale lembrar que além de Maria , Letícia e Juliano também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, 3, e Maria Madalena, 2.

