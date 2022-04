Juliana Paes posta fotos com Alanis Guillen e celebra segunda fase de 'Pantanal': ''Filha linda!''

Atriz Juliana Paes compartilhou cliques ao lado de Alanis Guillen, que interpreta Juma Marruá na segunda parte da novela 'Pantanal'

Nesta terça-feira, 12, Juliana Paes (43) usou suas redes sociais para celebrar a chegada da segunda fase de Pantanal!

Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou cliques nos bastidores da nova novela das nove, em que aparece ao lado de Alanis Guillen (23), que interpreta sua filha na trama, Juma Marruá.

Juliana prestou homenagem e deixou um recado especial para Alanis, falando da experiência de contracenar com a atriz.

"Filha linda!!! Chegou o dia @alanissguillen todo o sucesso do mundo na 2ª fase de #Pantanal. Dividir cena com você foi uma troca incrível!!", escreveu Juliana Paes na legenda do post.

"Onça mãe Maria. Marruá mais braba de todas! Sei nem dizer o tamanho da alegria que encheu meu peito essa troca, viver isso contigo! Meu SOLLLL",

Alanis Guillen abre o jogo sobre viver Juma em 'Pantanal'

Em coletiva da novela Pantanal, Alanis Guillen falou sobre o trabalho como Juma Marruá na trama da TV Globo. “Aos poucos esta personagem veio ao meu corpo, à minha voz, aos meus gestos. Ir ao Pantanal foi essencial para descobrir mais sobre este universo", disse ela. "O maior desafio é se manter cada dia mais fiel à ela (Juma), a mim, aos meus sentimentos. Há toda esta comparação com a outra versão. Tentar fugir deste comparativo para ir para este lugar onde a Juma quer me levar”, explicou a famosa.

Alanis reforçou que fará a Juma da sua própria maneira: “É inevitável se voltar para a primeira versão, entender este universo. Eu não era nascida na época, não fazia ideia do que foi esta novela. Foi inevitável revisitar e entender. É uma novela diferente, em uma época diferente, um Brasil diferente. Não se manter apegado ao que foi é a melhor maneira de encontrar na gente como contar esta história. Focar no aqui e agora, nestes novos corpos”.

