Segunda fase de 'Pantanal' começa amanhã; saiba quem é quem

Mudanças no elenco e novos personagens, saiba tudo sobre a nova fase de 'Pantanal'

Uma passagem de tempo de 20 anos marca a mudança de fase de 'Pantanal', que vai ao ar na próxima terça-feira, 12.

Já amadurecido, José Leôncio, agora, na pele de Marcos Palmeira (58) continua na fazenda, ao lado dos peões, de Filó, vivida neste momento por Dira Paes (52) e do afilhado, Tadeu, vivido por José Loreto (37) nesta segunda fase.

A chegada inesperada do único filho assumido por ele, Jove, interpretado por Jesuíta Barbosa (30) movimentará a vida de Zé Leôncio. Criado no Rio de Janeiro sem saber do pai, o rapaz cresce e decide procurá-lo no Pantanal. Pai e filho são confrontados por um abismo de diferenças comportamentais e culturais, inaceitáveis aos olhos um do outro.

Apesar de José não ter assumido Tadeu como seu filho também, o peão sente-se um legítimo Leôncio e a chegada do irmão desperta seu ciúme. Além disso, Jove ainda conhecerá a selvagem Juma (Alanis Guillen), com quem viverá um romance.

“Quando surgiu a notícia que Pantanal seria regravada, eu fiquei interessado, principalmente pela figura da Juma. O Jove é um bom personagem porque está sempre como o oposto da Juma. Ele é mais feminino e ela, mais masculina”, resumiu Jesuíta.

Vivido por Marcos Palmeira na versão original, exibida em 1990, na rede Manchete, Tadeu agora está nas mãos de José Loreto: “Trocamos figurinhas, pedi a bênção. O Marquinhos sempre vem com uma palavra de carinho. Está sempre me instigando. E fica uma responsabilidade muito grande, mas ele deixa com uma leveza. O grande conflito do meu personagem é essa coisa de pai e filho. É muito lindo”, comentou Loreto, que, assim como outros colegas de elenco, entram na trama nesta segunda fase.

GENTE NOVA NA ÁREA

Um novo núcleo chega à novela, que é o da família de Tenório, personagem de Murilo Benício (50). O fazendeiro foi para o Pantanal pensando em esconder seu passado no Paraná. Casado com Maria (Isabel Teixeira), a quem ele chama de Bruaca, e pai de Guta (Julia Dalavia).

No entanto, por trás, ou melhor, bem distante, em outro estado, no interior de São Paulo, ele mantém em segredo uma segunda família, com Zuleica (Aline Borges) e os filhos Marcelo (Lucas Leto), Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Caue Campos). “Esse personagem ainda existe e aos montes. Falei até para o autor [Bruno Luperi] não aliviar para mim. É importante mostrarmos isso”, revelou Murilo.

Na trama do Pantanal, o público também conhecerá Muda, interpretada por Bella Campos. A personagem vai marcar a segunda fase da novela ao buscar vingança contra Maria Marruá.

