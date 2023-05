Juliana Alves celebra protagonismo preto em novelas: ''Temos uma longa jornada pela frente''

Atriz Juliana Alves, a Wanda de 'Amor Perfeito', faz reflexão sobre atores pretos no protagonismo de novelas da TV Globo

A atriz Juliana Alves (41), que está no ar como Wanda na novela das seis, Amor Perfeito, usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores uma reflexão importante sobre o protagonismo preto nas novelas da Globo.

Em seu perfil no Instagram, a artista, celebrou que no ano de 2023 três tramas estão sendo protagonizadas por atores pretos, como Vai na Fé por Sheron Menezzes (39), Diogo Almeida (37) em Amor Perfeito, e a mais nova Terra e Paixão, que traz Bárbara Reis (33). Juliana também destacou o sucesso de Lucy Alves (37) em Travessia, que chegou ao fim na última sexta-feira, 05.

"O ano de 2023 é um marco histórico de novelas protagonizadas por atores negros. 3 novelas ao mesmo tempo com protagonistas pretos. Uma conquista fruto de uma luta grande dos movimentos negros pelo reconhecimento da realidade do nosso país e valorização dos nossos talentos. É preciso entender a importância e tudo o que isso simboliza. Que as próximas gerações sigam inspiradas e tenham cada vez mais reconhecimento e respeito. Sigam ocupando lugares diversos na arte, no entretenimento, na política, na tecnologia e em todos os espaços", começou escrevendo a famosa, que é uma das competidoras da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

"Boa sorte @barbaraareis que chega ao horário nobre pra mostrar seu grande talento, na pele dessa personagem determinada e corajosa em #terraepaixao @sheronmenezzes e @diogo.allmeida seguem nos enchendo de orgulho e brilhando com Sol e Orlando em Vai na Fé e Amor Perfeito. Ainda temos uma longa jornada pela frente, mas é importante celebrar esses elencos cada vez mais representativos do Brasil! PS: Parabéns, @lucyalves pelo trabalho maravilhoso em Travessia. E como bem lembrou Evelyn Castro, na #serie Encantados temos @vilmameloschaefer e @luismirandaator arrasando como protagonistas", disse ainda na legenda da publicação.

Taís Araujo (44) repostou o texto de Juliana e disse: "Ia escrever algo, mas a @julianaalvesiam disse tudo… Ah! Vou dizer sim, só uma coisinha… Não poderia deixar de falar que ao lado da @barbaraareis que tá quebrando tudo, tem meu amigo @paulinholessarj brilhando no seu segundo protagonista consecutivo, em Terra e Paixão. Pra completar, ontem ainda voltamos pra TV aberta com a segunda temporada de Aruanas com a vilã de @caiapitanga e a lindona da @thainaduarteoficial também protagonizando a série. E, claro que, além desses protagonistas, que a Ju brilhantemente mencionou no texto, dentro de cada história tem um elenco incrível e diverso nos representando. Ah, que ALEGRIA viver esse momento!"

Confira o post de Juliana Alves sobre protagonismo preto em novelas:

Lembra? Juliana Alves integrou elenco do BBB há quase 20 anos

Juliana Alves já participou do BBB há quase 20 anos. Na terceira edição do reality show, ela foi a quinta eliminada, mas conseguiu repercutir na mídia e estreou uma carreira de sucesso na televisão. Participando de diversas produções, a atriz ficou conhecida por seus papéis nas novelas da Globo.

Em 2000, Juliana Alves iniciou carreira na Globo como uma das dançarinas do Domingão do Faustão. Após dois anos trabalhando no programa, a atriz entrou como competidora para o BBB 3, que ainda era uma novidade na época.

A ex-sister foi a quinta eliminada da terceira edição do BBB, mas conseguiu marcar presença na casa mais vigiada do Brasil durante sua pequena participação. Em apenas quatro semanas, Juliana Alves recebeu imunidade, venceu Prova do Anjo e Prova do Líder e levou um carro zero para casa.