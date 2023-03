Juliana Alves, da Dança dos Famosos, integrou elenco do BBB há quase 20 anos

Juliana Alves foi a quinta eliminada no BBB 3, há quase 20 anos

Juliana Alves (40), uma das competidoras da Dança dos Famosos, já participou do BBB há quase 20 anos. Na terceira edição do reality show, ela foi a quinta eliminada, mas conseguiu repercutir na mídia e estreou uma carreira de sucesso na televisão. Participando de diversas produções, a atriz ficou conhecida por seus papéis nas novelas da Globo.

Em 2000, Juliana Alves inicou carreira na Globo como uma das dançarinas do Domingão do Faustão. Após dois anos trabalhando no programa, a atriz entrou como competidora para o BBB 3, que ainda era uma novidade na época.

A ex-sister foi a quinta eliminada da terceira edição do BBB, mas conseguiu marcar presença na casa mais vigiada do Brasil durante sua pequena participação. Em apenas quatro semanas, Juliana Alves recebeu imunidade, venceu a Prova do Anjo e a Prova do Líder e levou um carro zero para casa.

No paredão em que foi eliminada, Juliana Alves enfrentou Dhomini (50), o vencedor daquela edição do BBB, e saiu com 63% dos votos. Na época, a musa mal sabia que, após sair do programa, seu rosto iria continuar a ser exibido nas telinhas durante muito tempo.

Ainda no mesmo ano, a ex-sister migrou para a carreira na dramaturgia, com a novela Chocolate com Pimenta. Juliana Alves interpretou Selma em seu primeiro papel e depois não parou mais de estrelar produções na televisão.

Em 2005, Juliana Alves atuou na série Mano a Mano e na novela Prova do Amor, ambas da Record. Ela só foi retornar à Globo em 2007 e permanece até hoje na emissora carioca. Entre as novelas das quais a atriz participou, estão produções como Caminho das Índias, Ti Ti Ti, Cheias de Charme, Sol Nascente, O Tempo Não Para e Salve-se Quem Puder. A musa também vai estrelar Amor Perfeito, nova novela das 18h, e promete encantar o público com sua participação na Dança dos Famosos.