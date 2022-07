Jornalista fala sobre sua demissão do Fofocalizando, do SBT

Matheus Baldi, jornalista de celebridades, comenta sobre sua saída do programa Fofocalizando, do SBT: 'Tempo foi reduzido'

16/07/2022

O jornalista Matheus Baldi contou sobre sua demissão do SBT após um corte no programa Fofocalizando, exibido nas tardes da emissora. Nas redes sociais, ele contou que é grato pela oportunidade na televisão e que o corte aconteceu por causa da redução do tempo do programa no ar.

“Eu não estava no Fofocalizando porque eu cheguei lá, conversei com o diretor, e ele me explicou que, quando eu fui contratado, o programa tinha uma hora e quarenta minutos. Eu era o integrante mais novo do programa. Depois de algum tempo, essa duração foi reduzida”, disse ele.

E completou: “Agora, com uma hora, eram muitos participantes para esse tempo de duração. Tem notícias, fofocas, tem que entregas os conteúdos. Então, foi necessário fazer esse ajuste. Não teve mais nada do que isso. Sou muito grato ao SBT e ao programa que é incrível, aos meus colegas. Foi só coisa boa”.

Vale lembrar que Matheus Baldi foi apontado como um dos envolvidos no caso do vazamento das informações sobre a drama da atriz Klara Castanho, que foi estuprada, engravidou e entregou a criança para a adoção. Ele chegou a ser citado em uma reportagens do Fantástico, da Globo, sobre o caso.

