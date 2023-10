Jonathan Scott, de ‘Irmãos à Obra’, revela detalhes do amor por Zooey Deschanel

Após anunciar que está noivo, Jonathan Scott, que é um dos gêmeos do programa Irmãos à Obra, participa de entrevista rara com a eleita, Zooey Deschanel

O apresentador Jonathan Scott, que é um dos gêmeos do programa Irmãos à Obra, revelou detalhes sobre o seu amor pela noiva, a atriz Zooey Deschanel. Os dois ficaram noivos em agosto deste ano e acabam de dar a primeira entrevista juntos para a Revista People, na qual contaram mais sobre o que sentem um pelo outro.

Na entrevista, eles relembraram que os fãs ficaram surpresos quando anunciaram que estão juntos. Isso porque eles parte de mundos diferentes. “Quando começamos a namorar, Zooey postou uma foto nossa juntos. Pode ter sido a primeira vez que postamos algo nas redes sociais. E eu lembro que olhei e vi o primeiro comentário que era: ‘Por que diabos ela está com um Irmão à Obra?!’. Eu fiquei: ‘Com licença, que rude!’. Nossas personalidades são muito compatíveis, mas somos de mundos diferentes”, afirmou ele.

Os dois estão juntos há quatro anos e moram em uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles se conheceram nas gravações de um episódio de Carpool Karaokê e o primeiro encontro aconteceu em uma Escape Room. O primeiro evento familiar que eles foram juntos foi no casamento do irmão mais velho dele, J.D., e o primeiro ‘Eu Te Amo’ foi dito durante um show do Magic Castle, que é um clube de ilusionistas em Los Angeles.

Jonathan ainda contou que se dá muito bem com os filhos dela - já que ela é mãe de Elsie, de 8 anos, e Charlie, de 6 anos, frutos do antigo casamento com o produtor Jacob Pechenik. “Sou um pai bônus. Eles têm ainda mais pessoas para amá-los”, disse ele.

Por enquanto, os dois ainda não definiram quando será o casamento, mas já sabem que será uma grande festa. Vale lembrar que o noivado aconteceu em um castelo na Escócia e ele entregou um anel de noivado inspirado nas flores silvestres e com diamantes e safiras.

Veja a foto do noivado deles: