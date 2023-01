Joelma desabafa sobre relação difícil com o pai: 'Problema muito grande'

Joelma revela como conseguiu perdoar o pai após mágoas ao longo da vida: 'Eu não sabia perdoar'

A cantora Joelma abriu o coração ao desabafar sobre a relação difícil que teve com o pai, José Mendes – que faleceu em 2019 -, ao longo de sua vida. Em entrevista no quadro 'Promessas', do programa É De Casa, da Globo, ela contou que precisou de um processo para conseguir perdoar o pai.

“Eu tive um problema muito grande com o meu pai. Desde criança eu guardava aquele sentimento ruim que eu tinha por ele, cheia de razão”, disse ela, que viu o pai agredir sua mãe. “Tinha muita violência dentro de casa, meu pai bebia muito. Só lembro da minha mãe trabalhando 24 horas por dia para alimentar sete filhos”, contou.

“Eu não sabia perdoar e sentia algo horrível pelo meu pai, ódio mesmo. Dizia a Deus que queria perdoá-lo, mas não conseguia, que precisava ser algo de coração. Orei muito, jejuei por sete dias e liguei para ele. Consegui eliminar todo o sentimento ruim, foi a melhor coisa que fiz em minha vida”, afirmou.

Aos poucos, ela conseguiu mudar o que sentia pelo pai e decidiu pedir desculpas para ele. “Liguei para ele. Falei: 'eu te odiava, te odiava muito', e foi um chororô”, disse ela, que ainda refletiu: “A minha trajetória com a sua vida, meu pai, proporcionou a lição mais libertadora: o perdão. Experiência que me preparou para as piores situações e contribuiu para que o meu coração se transformasse”.

Joelma relembra as sequelas da Covid-19

No programa The Noite, do SBT, Joelma relembrou as sequelas da Covid-19 após ser diagnosticada com a doença algumas vezes. A artista deu detalhes sobre as consequências das infecções e revelou que está sofrendo com o "efeito sanfona", que faz com que ela fique inchada eventualmente. "Aí dá para perceber que eu estou bem inchada. Foi onde começaram as sequelas da Covid, justamente quando cheguei em Manaus. Depois que gravei o DVD, fui internada. Na verdade, eu já estava muito mal lá no DVD. Quarto Covid", lamentou.

Joelma explicou que seu corpo todo incha devido às sequelas da doença. "Não é só o rosto, o corpo todo que incha. Essa sequela é quando eu ando de avião, acho que pela pressão, e quando eu começo a dançar e o sangue começa a esquentar. Descobri que era meu sangue que estava coagulando", explicou.

Por fim, a cantora também deu detalhes sobre sua rotina para se recuperar o mais rápido possível. "Minha alimentação é muito regrada, sei o que posso comer. Levo uma pessoa para cozinhar para mim. É muito legumes, verduras, peixe", completou.