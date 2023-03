Jenna Ortega revela que recusou papel de Wandinha várias vezes antes de aceitar

Atriz Jenna Ortega explica em entrevista o que fez ela mudar de decisão para aceitar atuar em Wandinha

A atriz Jenna Ortega (20) revelou durante uma entrevista ao The Sunday Times que recusou várias vezes o papel de Wandinha na série de muito sucesso da gigante dos streamings, Netflix. Porém, um detalhe importante fez com que ela mudasse de ideia para aceitar o papel. “Recebi o e-mail e passei adiante”, revelou.

“Eu tinha feito muita TV na minha vida. Foi apenas nos últimos três ou quatro anos que pude começar a trabalhar no cinema. Eu estava com medo de que, ao assinar outro programa de televisão, isso pudesse me impedir de fazer outros trabalhos que eu realmente queria e com os quais me importava”, explicou, ao falar que estava focada no cinema por ter vivido muitos papéis na televisão.

“Quando comecei a atuar, não quero dizer que ninguém acreditava em mim, mas, ao mesmo tempo, ninguém acreditava em mim. Você tem que provar a si mesmo”, completou, com os motivos do porque admirava tanto as telonas dos cinemas.

Porém, foi ao descobrir que o famoso diretor Tim Burton estava envolvido na produção, que Jenna mudou de ideia. “A única razão pela qual voltei atrás é porque Tim é uma lenda, e simplesmente nos demos muito bem”, revelou. Mesmo assim, a atriz confessou que pensou em desistir da série algumas vezes. “Eu disse: ‘Ah, não - acho que estou bem’, algumas vezes”, comentou.

Jenna Ortega critica Wandinha e revela não querer ser conhecida por personagem

Jenna rendeu o que falar na última semana. Desta vez, a atriz resolveu ser bem sincera e falar sobre a série que colocou seu nome no topo, Wandinha, da Netflix. “Não consigo assistir meu trabalho, mas eu sempre volto do set e digo: 'A cena que gravamos hoje parece ter ficado boa'. Com Wandinha, não havia uma cena que eu pensava que teria ficado legal", contou a atriz, durante uma entrevista ao podcast Armchair Expert.

“Muitas pessoas me conhecem por causa disso [da série]. Não é um dos meus momentos mais orgulhosos, o que acaba adicionando um nível extra de insegurança e estresse. Eu finalmente estou conseguindo ofertas para os papéis que eu quero, mas não quero ser reconhecida especialmente por aquilo [Wandinha]”, continuou Jenna.

“Tudo o que ela faz, tudo que eu tive que interpretar, não fazia sentido para a personagem de jeito nenhum. Ela estar em um triângulo amoroso não faz sentido. Tem uma fala sobre o vestido que ela usa para um baile da escola e ela diz: 'Eu amei! Não posso acreditar que disse isso. Eu me odeio'. E eu pensei: 'Não tem jeito'. Havia vezes no set em que eu ficava completamente anti profissional no sentido que eu comecei a mudar os diálogos. O supervisor do roteiro pensou que eu estava fazendo algo diferente, então eu me reunia com os roteiristas e eles me questionavam. Eu tenho que explicar que não poderia fazer algumas coisas”, completou a artista.