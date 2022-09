Jean Paulo Campos conta detalhes de projeto na Globo: ‘Ansioso’

Ator Jean Paulo Campos comemora o seu contrato com a Globo para novo projeto

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 21h27

O ator Jean Paulo Campos, conhecido por seu papel como Cirilo, em Carrossel, do SBT, está radiante com o seu contrato com a Globo para fazer um novo projeto. Em entrevista ao site Em Off, ele contou sobre a sua alegria.

“Putz! Eu nem posso falar muito. Com certeza estou muito ansioso para tudo que está vindo aí. Realmente realizando diversos sonhos. Uma série na Globoplay também está vindo, um trabalho muito bonito e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito”, disse.

Conhecido pelo papel em Carrossel, Jean tem carinho sobre o reconhecimento que a novela do SBT lhe deu. “Desvincular talvez seja uma palavra muito forte, para tratar um trabalho que tenho um carinho imenso. Tenho muito orgulho e fico muito feliz quando o pessoal reconhece! É um papel que marcou a infância de muita gente, porém, creio que outros papéis vão vindo e o pessoal vai reconhecendo. É uma coisa mais natural do que pensada.”

