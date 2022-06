Jade Picon fala sobre atuar na novela Travessia: “Felicidade que não cabe no peito”

A influenciadora Jade Picon comentou sobre sua participação na nova novela Travessia

Nesta segunda-feira, 20, Jade Picon (20) reagiu à sua participação no elenco da novela Travessia da Rede Globo.

Em seu Instagram, a ex-BBB comentou sobre sua participação na nova novela das 21h após a divulgação da foto do elenco de Travessia.

“A realização de um dos maiores sonhos da minha vida não poderia ser melhor! Felicidade que não cabe no peito. Que honra”, escreveu Jade em seus stories.

A participante do BBB 22 ainda compartilhou uma foto de uma plaquinha com o nome de sua personagem, Chiara, e comentou: “Já estou novamente no Rio para continuar a preparação! Não via a hora de contar para vocês”.

Reprodução: Instagram