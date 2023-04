Iza exibe corpo escultural ao eleger vestido elegante para ser jurada no 'The Voice Kids'

A cantora Iza é jurada no programa 'The Voice Kids' e elegeu um vestido verde elegante que destacou seu corpo escultural

Neste domingo, 16, mais um episódio do reality-show musical The Voice Kids foi ao ar. Uma das juradas do programa, Iza, compartilhou em seu Instagram o vestido que escolheu para as gravações.

A cantora publicou em seu Instagram um vídeo em que mostrava os bastidores do ensaio fotográfico que fez com o look escolhido para os primeiros episódios do reality.

Iza surgiu com um vestido verde neon justinho que dava destaque ao seu corpo escultural. A artista ainda complementou seu look com luvas da mesma cor da peça usada.

“Começando mais um domingo de audições às cegas no The Voice Kids”, detalhou a dona do hit “Dona de Mim” na legenda do vídeo.

Nos comentários, a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann adorou o clipe e elogiou a cantora: “Meu Deus, que linda”.

Os seguidores de Iza adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Uma deusa, né?”, escreveu uma fã. E outra seguidora declarou: “Você é perfeita”.

Bastidores!

