Jade Picon esbanja beleza e faz carão em fotos nos bastidores de ‘Travessia’

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios ao postar uma série de fotos no cenário na novela ‘Travessia’

Neste sábado, 15, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar algumas fotos nos bastidores da novela ‘Travessia’.

A influenciadora surgiu esbanjando beleza pelo Projac, estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro, tirando selfies no cenário da novela das 21h e em seu camarim.

A atriz de Travessia estava estilosa usando um boné branco, um cropped sem mangas bege e uma calça branca, nas fotos publicadas em seu Instagram.

“Bora trabalhar que sábado também é dia por aqui”, declarou a intérprete da personagem Chiara na legenda da postagem.

Os seguidores de Jade adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Completamente apaixonada por essa princesa”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Linda, ótimo trabalho”.

“Amo tudo em você”, se declarou outra fã nos comentários. E uma outra seguidora escreveu: “É ela, avisaa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Bastidores!

Quem também publicou fotos nos bastidores de Travessia recentemente foi o ator Rômulo Estrela. Porém, o astro recebeu mensagens ofensivas em relação ao seu trabalho com Clara Buarque na trama.

Por conta disso, o protagonista da novela das 21h se pronunciou sobre o ocorrido: “Mas, é o seguinte: a gente não pode normalizar quando isso ultrapassa o limite do aceitável e ver todas essas mensagens que vi aqui no meu último post me deixou muito triste”, comentou o ator.