Isadora Ribeiro reaparece em vídeo e se irrita com boatos: "Estou viva"

No ar em 'Mulheres de Areia', Isadora Ribeiro reaparece em vídeo publicado nas redes sociais; veja

Aos 58 anos, a atriz e modelo Isadora Ribeiro surgiu irritada nas redes sociais nesta sexta-feira, 4. É que ela não gostou nada ao ver uma matéria que se referia a ela no passado. A artista aproveitou a oportunidade para desabafar.

No ar na reprise de Mulheres de Areia, ela se irritou com uma matéria com o título "Que fim levou Isadora Ribeiro". Afastada da televisão há uma década, a atriz lembrou que há muitos outros campos de trabalho.

"Vi uma notícia: Isadora Ribeiro: que fim levou? Que coisa pejorativa. Não gostei. Sou calma, mas não tenho sangue de barato. Pelo amor de Deus. O artista não tem que ficar fazendo novela das 9 para estar vivo", desabafou ela.

Isadora Ribeiro lembrou que tem atuado em outros meios e que não gostou nada da reportagem. "Tem cinema, tem teatro, tem outras coisas. Que fim levou? Estou viva, graças a Deus. Detesto esses apelidos", desabafou a atriz.

Revelada na abertura do Fantástico, a atriz está longe das novelas desde Amor e Revolução, trama exibida pelo SBT no ano de 2011. Atualmente, Isadora Ribeiro tem se dedicado ao teatro e ao cinema em trabalhos menores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isadora Ribeiro (@isadoraribeiroficial)

Segura e dona de si

Solteira e feliz aos 56 anos, a estrela disse recentemente que não liga para a solidão. "Livre para andar sozinha: quem te ama te acompanhará e ficará ao seu lado nos momentos bons ou difíceis, principalmente nesses. Você achará libertador ver algumas amizades sumirem, eles nunca foram amigos. Você é livre prá tomar Sol na varanda de lingerie, ou pra cantar em voz alta em seu carro, mesmo se olharem estranho para você nos semáforos. Você terá sonhos como em seus vinte anos, e pedirá a Deus tempo para realizar mais. Bom final de semana e bons sonhos juntos", disse ela.