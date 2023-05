Lembra dela? Musa dos anos 90, Isadora Ribeiro posa só de sutiã: "Liberdade"

Isadora Ribeiro posa só de sutiã em clique raro; ela está longe da TV há mais de uma década

Deslumbrante, a atriz Isadora Ribeiro deixou os fãs impressionados nesta terça-feira, 30, ao publicar uma sequência de fotos espetaculares clicadas na área externa de sua mansão. Discreta após pausar a carreira, ela mostrou que segue deslumbrante.

"Quando você chega na maturidade, você não aguenta mais as restrições ou as imposições. Você não suporta o sutiã muito apertado, os jantares forçados, os saltos altos nas pedras e os sorrisos das circunstâncias…", começou ela.

Ela seguiu refletindo sobre as mudanças no corpo. "Na maturidade você não quer mais provar. Você é quem você é, as coisas que você fez e as coisas que você ainda quer fazer. Na maturidade, você quer verdade e liberdade. Livre para dizer não, livre para ficar de pijama todo o domingo, livre para se sentir bonita por si mesma e não pelos outros", esclareceu.

Solteira e feliz aos 56 anos, a estrela disse que não liga para a solidão. "Livre para andar sozinha: quem te ama te acompanhará e ficará ao seu lado nos momentos bons ou difíceis, principalmente nesses. Você achará libertador ver algumas amizades sumirem, eles nunca foram amigos. Você é livre prá tomar Sol na varanda de lingerie, ou pra cantar em voz alta em seu carro, mesmo se olharem estranho para você nos semáforos. Você terá sonhos como em seus vinte anos, e pedirá a Deus tempo para realizar mais. Bom final de semana e bons sonhos juntos", disse ela.

Revelada na abertura do Fantástico, a atriz está longe das novelas desde Amor e Revolução, trama exibida pelo SBT no ano de 2011. Atualmente, Isadora Ribeiro tem se dedicado ao teatro e ao cinema em trabalhos menores.

Aos 57 anos, a atriz Isadora Ribeiro deixou os seguidores ao compartilhar um clique em que surge exibindo toda a sua beleza. Ela apareceu em uma série de fotos sem filtros e sem edições.

Nas fotos, ela posa com uma lingerie neon mínima e deixa em evidência a beleza que os "Todos os momentos, valorize as pessoas que você pode contar, mas principalmente conte com sua própria força, reveja a rota, lute e vença, você sempre poderá tentar quantas vezes for preciso", disse ela que ainda mostrou segurança.