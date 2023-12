Indiretas? Ana Hickmann revela a verdade sobre seus posts

Ana Hickmann abre o jogo sobre nova fase em sua vida e responde aos rumores de que manda indiretas em seus posts nas redes sociais

A apresentadora Ana Hickmann aproveitou um momento tranquilo em sua rotina durante a madrugada para fazer um desabafo nas redes sociais. Depois de jantar ao voltar para casa, ela fez questão de responder aos rumores de que está mandando indiretas em seus posts depois da separação do ex-marido, Alexandre Correa.

Em um desabafo, ela contou que está compartilhando os fatos de sua nova fase na vida. "Estou ouvindo muito nessa semana que eu estou postando frases, palavras e vídeos que são indiretas… Deixa eu esclarecer um negócio aqui. Não são indiretas. São fatos, constatações, realidade, coisas que eu não quero nunca mais para a minha vida e coisas que eu quero cada vez mais", afirmou.

Além disso, a estrela compartilhou uma reflexão sobre uma mudança que percebeu em sua vida após a reviravolta que teve nos últimos tempos. "Vou mostrar essa cena para vocês. Altas horas da noite, tá quase virando outro dia, né? Mas eu estou aqui chegando em casa, acabei de jantar, esquentei o pratinho no microondas, delicinha… Muita coisa está mudando na minha vida, mas você sabe que algumas não vão mudar jamais, como isso, por exemplo. Mas o que eu estou mais gostando nas minhas mudanças é saber que a gente é capaz de fazer muito mais do que eu já fazia antes. A gente é capaz, inclusive, de fazer coisas que diziam que a gente não sabia como fazer. Todas nós podemos, viu?", declarou.

Ana Hickmann grava vídeo com áudio de Adriane Galisteu

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu os fãs ao fazer um vídeo usando um áudio da apresentadora Adriane Galisteu. As duas selaram a paz após anos de um atrito que tiveram no passado. O novo vídeo demonstrou que elas estão em paz depois de anos sem contato.

No novo vídeo, Hickmann exibiu o seu visual poderoso com vestido vermelho e joias luxuosas. Então, o som era o trecho de uma entrevista de Galisteu sobre sua autoestima. "Prefiro que me ame ou me odeie do que me ache mais ou menos, que seja tanto faz. Tanto faz eu não sou, nunca serei e não quero ser, luto para não ser”, dizia no áudio.

Na legenda do vídeo, Ana escreveu: “Disse tudo, Galisteu!”, e ainda colocou um emoji de boca vermelha.