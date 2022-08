'House of Dragon' tem a maior estreia da história da HBO Max

'House of Dragon', série derivada da franquia 'Game of Thrones' se tornou o título número 1 da plataforma de streaming

Redação Publicado em 23/08/2022, às 13h01

Após muita espera, o primeiro episódio de House Of Dragon, série derivada da franquia Game Of Thrones está entre nós, e estreou na HBO Max quebrando recordes.

A Casa do Dragão, estreou no último domingo, 21 e se tornou a première mais vista entre todas a séries já lançadas no streaming, superando a segunda temporada de Euphoria em mais de 60%.

Com Milly Alcock e Emma D'Arcy no elenco, House Of Dragon tem episódios semanais aos domingos, na plataforma de streaming HBO Max e na tv, nos canais da HBO.

Baseada em George R.R. Martin ‘Fogo e Sangue’, a série de 10 episódios acontece 200 anos antes dos eventos de Game Of Thrones e conta a história de Casa Targaryen.

O drama é protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, SonoyaMizuno, FabienFrankel e Rhys Ifans. E conta com George R.R. Martin como co-criador/produtor executivo, Ryan Condal é co-criador/co-produtor executivo/escritor e Miguel Sapochnik é co-produtor/executivo/diretor.

