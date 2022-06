Pôster oficial de 'House Of Dragon', série derivada de Game Of Thrones é divulgado

HBO divulgou o pôster oficial da série 'House of Dragon' nesta quarta-feira, 22

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 13h51

Nesta quarta-feira, 22, o pôster oficial de House Of Dragon, série derivada de Game Of Thrones foi divulgado.

A série que estreia dia 21 de agosto traz a história da família Targaryen e é baseada no livro Fogo e Sangue, de George R.R Martin.

O trailer da série foi divulgado recentemente, e House Of Dragon traz os acontecimentos de 300 anos antes de Game Of Thrones.

Com Milly Alcock e Emma D'Arcy no elenco, a série estreia no Brasil pela plataforma de streaming HBO Max no dia 21 de agosto deste ano e tem direção de Miguel Sapochnick.

Veja o poster de House of Dragon: