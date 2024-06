Helô Pinheiro se emociona ao ganhar homenagem de César Tralli: ‘Valoriza a sogra’

Nos bastidores de gravações na Globo, Helô Pinheiro se emociona e rasga elogios após receber homenagem especial do genro, César Tralli

Neste domingo, 9, Helô Pinheiro compartilhou os bastidores de sua participação no no 'Domingão com Huck', na Globo. Em suas redes sociais, a eterna 'Garota de Ipanema' mostrou que foi muito bem recebida por seu genro, César Tralli, que trabalha na emissora. Inclusive, ela se emocionou ao receber uma homenagem do jornalista em seu camarim.

Por meio dos stories do Instagram, Helô compartilhou um vídeo em que aparece sendo recepcionada pela filha, a apresentadora Ticiane Pinheiro, e pelo genro no camarim: “Ei, gata! Olha que linda, tá maravilhosa, amei mãe, tá linda”, a herdeira da socialite se derrete enquanto filma a mãe adentrando uma sala reservada da emissora.

Na sequência, Tralli elogia a sogra e faz questão de cantar sua eterna canção: “Olha que coisa mais linda. É ela, menina. Que vem e que passa. Num doce balanço”, ele exaltou e até arriscou puxar a mãe de sua esposa para uma dança. Na legenda da publicação, Helô se derreteu pela atitude do genro e contou que ficou emocionada.

“Pronta para o Domingão! Genro César Tralli repleto de qualidades e ainda tem a de valorizar a sogra dançando e cantando “Garota de Ipanema” como homenagem! Sinceramente é de emocionar e ter gratidão”, disse a socialite. Vale lembrar que César Tralli, que comanda o Jornal Hoje, da Globo, fez uma participação especial na emissora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Ele marcou presença no Domingão com Huck, que vai ao ar neste domingo, 8, e foi jurado do quadro Dança dos Famosos do programa de Luciano Huck, com a companhia da família no palco. Tralli foi ao programa acompanhado de sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, que também foi jurada do quadro de dança ao lado do maridão.

Inclusive, Ticiane trabalha na Record TV, como uma das estrelas do Hoje Em Dia, mas acabou recebendo uma liberação especial para aparecer na concorrente com o marido. Além disso, os dois ainda tiveram a companhia da mãe dela, a musa Helô Pinheiro. Por isso, a família se reuniu nos bastidores para se preparar para a gravação.

Filha de Helô Pinheiro surpreende ao revelar tentativas para engravidar:

Nesta terça-feira, 4, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para responder dúvidas dos seguidores sobre sua vida profissional e também pessoal. Inclusive, a apresentadora revelou que a família pode aumentar novamente, já que ela está tentando engravidar pela segunda vez com o marido, o também apresentador César Tralli.

Durante um bate-papo sincero com os seguidores pelos stories, Ticiane revelou que está muito realizada com suas duas herdeiras, Rafaella Pinheiro, que está prestes a completar 15 anos e é fruto do antigo casamento com o empresário Roberto Justus, e a filha caçula Manuella Pinheiro, que tem quatro anos e é fruto da relação com Tralli.