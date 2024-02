Gustavo Mioto revela convites para atuar após participar de Terra e Paixão

Em entrevista à CARAS Brasil, Gustavo Mioto entrega futuro na TV e rasga elogios aos atores Tony Ramos e Cauã Reymond

Solteiro desde janeiro quando terminou namoro com Ana Castela (20), Gustavo Mioto (26) tem focado na carreira musical. Com agenda de shows lotada, ele ainda quer muito mais para o seu currículo. Em entrevista à CARAS Brasil, o sertanejo revela planos para atuar nas telolonas, além de continuar com cantando pelo Brasil afora.

O desejo em ter mais uma profissão surgiu durante os bastidores de Terra e Paixão (2022). O cantor foi convidado por Walcyr Carrasco (72) para gravar uma participação especial como ele no folhetim das nove protagonizado por Bárbara Reis (34). A cena de estreia do intérprete de Eu Gosto Assim envolveu quase todo o elenco da trama que foi substituída por Renascer em 22 de janeiro.

"Foi muito mais legal do que pensei que ia ser, a galera me recebeu bem, o Tony Ramos pegou na minha mão e me agradeceu por [ter participado da gravação]. Que dia! O Cauã [Retmond] foi muito gentil, na verdade todo o elenco", conta ele, que se apresentou no bar de Cândida, personagem de Susana Vieira (81) na primeira fase.

A experiência adquirida em Terra e Paixão surgiu em um momento em que Gustavo Mioto já estudava convites para entrar de vez no mundo da atuação. Sem revelar quais projetos, ele conta que pensa em fazer produções no cinema em paralelo aos shows.

"Não tenho planos para fazer papéis nas novelas, mas existem convites para fazer coisas menores como curtas e filmes que não levam tanto tempo, isso existe. Sempre gostei e achei massa, estou vendo o que vai rolar porque quero algo muito legal", revela.

Na música, o sertanejo promete lançar canções que vão impactar o público. No último final de semana, por exemplo, ele participou do show de Fábio Jr. (70) e cantou 20 e Poucos Anos, sucessso do pai de Fiuk (33). A aparição do artista rendeu rumor de uma possível música entre os dois.