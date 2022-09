Guito, o Tibério de 'Pantanal', mostra bastidores ao lado de Almir Sater, Sérgio Reis e equipe

Guito, que interpreta Tibério em 'Pantanal', compartilha últimas gravações com equipe e atores e fãs pedem por segunda parte da novela

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 10h16

O ator Guito (38), o Tibério do remake de Pantanal, compartilhou com os seguidores as últimas gravações da novela das nove, que está chegando ao fim.

Na quinta-feira, 22, o famoso publicou um vídeo de momento de filmagens ao lado de parte da equipe e elenco da produção da TV Globo. Nas imagens, ele aparece animado com roda de viola. "Toca sanfoneiro", falou.

O cantor e instrumentista aparece com os profissionais por trás das câmeras, de Almir Sater (65), que dá vida ao chalaneiro Eugênio, e de Sérgio Reis (82), que fez participação na trama adaptada por Bruno Luperi.

"É assim que acaba!! Último dia do Eugênio!! #Pantanal Fernandinho nosso câmera", escreveu Guito Show na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs lamentaram que a novela está chegando ao fim. "A saudade batendo", "Que espetáculo mais lindo, sentirei muita saudade dessas cantorias maravilhosas. Que turma competente, Almir, Guito, Gabriel e todos os outros que tanto nos alegrou durante esses meses. Parabéns moçada, valeu demais", "Já quero Pantanal 2", disseram os internautas.

No capítulo de quinta-feira, 22, o público vibrou com Juma (Alanis Guillen) virando onça para se livrar do capanga Solano (Rafa Sieg).

Confira os bastidores de 'Pantanal' por Guito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guito (@guitoshow)

A trajetória de Guito, de 'Pantanal': da roça para o estrelado na TV

Estreante em novelas, o músico e ator Guito (38) laçou com sucesso seu primeiro personagem, o peão Tibério, da novela Pantanal, Globo. Desde que a trama começou, o movimento 100% Tiberio Lover não para de crescer na internet e a junção de talento, beleza e carisma em frente às telas tem sido um verdadeiro estouro de boiada na vida de Guito. Troca­dilhos à parte, assim como seu personagem, ele tem encarado tudo com tranquilidade. “Não recebi convite para a novela, corri atrás. Já pensava nisso e, quando soube de Pantanal, mandei direct no Insta­gram para o Bruno (Luperi), autor. Acredito que ele tenha visto, mas não me respondeu (risos). Procurei, então, outras formas, por meio de uma das pesquisadoras da novela. Consegui que me mandassem os testes. Fui fazendo até que ganhei o papel”, explicou ele.

Nascido em Lavras, Minas Ge­rais, Guito, batizado como Diego Brito de Souza, ganhou esse apelido em homenagem ao ex-jogador Diego Maradona (1960-2020). “Eu jogava bola na infância. Aí minhas tias me apelidaram de Dieguito Maradona e meus amigos passaram a me chamar de Guito”, revelou. Foi ainda nessa época que ele começou a conquistar toda a sua intimidade com a terra que demonstra na TV. Embora nunca tenha morado no Pantanal, Guito cresceu na fazenda mineira do avô e se formou em Engenharia Agrônoma. Descobriu cedo o talento musical e, antes da novela, comprou uma antiga Rural da década de 1970, com a qual viajava pelo Brasil para fazer shows e vender queijo e cachaça que ele mesmo produz em sua propriedade, em Araxá, também Minas Gerais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!