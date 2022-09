Gravações da série 'The Crown' ficam em risco após situação perigosa nos estúdios

Site afirma que produção da nova temporada de 'The Crown' está em risco após situação de perigo ser encontrada nos estúdios

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 14h30

Os roteiristas e produtores da série The Crown (2016) estão passando por poucas e boas para finalizar as gravações da última temporada. Foi descoberto nos estúdios de gravações resíduos de amianto, uma fibra mineral conhecida por aumentar severamente o risco de câncer e proibida na construção civil de diversos países.

De acordo com o The Sun, isso pode afetar as filmagens da sexta temporada da série e de outras produções gravadas no local. Vale lembrar que seriado da Netflix havia sido paralisado suas gravações nesta semana devido à morte da Rainha Elizabeth II (1926–2022) na quinta-feira passada, 08.

Site afirma que produção da nova temporada de 'The Crown' está com risco de nova paralisação:

Um porta-voz dos estúdios se pronunciou sobre o tema, conforme documenta o portal britânico: “Como medida de precaução, estamos organizando verificações de amianto em algumas áreas da Elstree Film Studios para garantir que atendam aos padrões de saúde e segurança. Nossas operações serão retomadas assim que as investigações e qualquer trabalho corretivo necessário forem concluídos”, disse.

Os produtores da série disseram que continuarão normalmente até que sejam informados das medidas de proteção. “'The Crown' não está filmando nas áreas afetadas neste momento e a produção continua conforme planejado. Aguardamos mais informações da Elstree com relação a qualquer trabalho de correção necessário”, concluiu.