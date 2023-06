Gloria Pires deixa a Globo após 54 anos de emissora; relembre principais trabalhos

No ar em Terra e Paixão, Gloria Pires já viveu diversos personagens marcantes nas telas da Globo

No ar como Irene de Terra e Paixão, a atriz Gloria Pires (59) surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 19, com a notícia de que seu contrato fixo com a Globo irá se encerrar após o fim das gravações da trama de Walcyr Carrasco (71). A estrela é contratada pela emissora há 54 anos e acumula personagens de sucesso em folhetins clássicos do canal, relembre a seguir.

Com apenas oito anos, a jovem atriz foi escolhida para participar da abertuda da novela A Pequena Órfã, que foi ao ar no início da década de 1970. Porém, foi em 1978 que Gloria Pires ganhou de vez o carinho dos fãs e telespectadores no papel de Marisa , em Dancin' Days, novela de Gilberto Braga que teve direção de Daniel Filho.

Seu desempenho no papel de Marisa foi bastante elogiado, e rendeu destaque para a jovem atriz. O sucesso foi tanto que, no ano seguinte, em 1979, Gloria Pires foi escalada para viver Zuca, a protagonista de Cabocla, clássico folhetim de Benedito Ruy Barbosa, que chegou a ganhar um remake no ano de 2004.

Anos depois, em 1988, a atriz encarnou a vilã Maria de Fátima em Vale Tudo. A personagem marcou época e prendia a atenção dos telespectadores enquanto planejava acabar com a felicidade de sua mãe, Raquel, interpretada por Regina Duarte. Em uma entrevista ao Gshow, a atriz afirmou que a personagem foi muito importante para sua trajetória profissional.

Leia também:Por que a filha de Gloria Pires e Orlando Morais mudou de nome? Entenda

Em 1993 ela intrigou o Brasil ao interpretar as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia. Apesar de todos os desafios, Gloria Pires brilhou no folhetim e recebeu o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) pelos papeis que interpretou na trama de Ivani Ribeiro, que será reprisada novamente nas telas da Globo a partir do dia 26 de junho.

Em 1997 ela também arrancou admiração dos telespectadores ao interpretar Nice, a babá de Anjo Mau. Ela contracenou ao lado de grandes nomes como Kadu Moliterno, Cláudio Correia e Castro, Maria Padilha, Regina Dourado e Lilia Cabral no remake. Gloria Pires conquistou o público e marcou a novela com os planos maquiavélicos de sua personagem.

Anos depois, em 2005, Gloria Pires viveu outro sucesso. Na pele de Júlia Falcão, ela viveu a doce personagem que era totalmente oposta à sua avó, Bia Falcão, vivida por Fernanda Montenegro. Em Belíssima, de Silvio de Abreu, a personagem sofreu em diversos aspectos, porém, sempre enfrentava os problemas com a cabeça erguida.