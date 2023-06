Por que a filha de Gloria Pires e Orlando Morais mudou de nome? Entenda

Em novo passo na carreira de cantora, a filha de Gloria Pires resolveu fazer alterações em seu nome de batismo e pegou muita gente de surpresa

A atriz e cantora Anttónia(30), filha de Gloria Pires e Orlando Morais, mudou de nome e surpreendeu algumas pessoas que acompanham seu trabalho. A mudança surgiu após uma forte reflexão da artista sobre sua carreira.

Através de seu perfil do Instagram, a famosa, que antes se chamava Antonia Morais, afirmou que a escolha de retirar o sobrenome dos pais e mudar a grafia de seu nome não é um desrespeito às suas raízes, mas, sim, uma decisão artística para a retomada de sua carreira como cantora.

"Decidi começar um novo capítulo com a minha música e entendi que precisava ir além da minha essência, ir além da Antonia Morais, que genuinamente só queria criar e se expressar quase que de forma lunática através da música, que de certa forma fazia música só para si mesma, como se ninguém nunca fosse escutar", afirmou.

"Essa decisão foi tomada assim, pelo meu coração. Eu to muito feliz e tenho muitas coisas pra compartilhar com vocês. Nome artístico é apenas um símbolo, um selo, mas a nossa origem, quem somos e de onde viemos é eterno", concluiu.

Conhecida por estrelar novelas da TV Globo como Guerra dos Sexos e Rock Story, a carioca também trabalha com música. Apesar de um pouco tímida quanto a seu talento musical, a artista lançou seu primeiro álbum em 2015, chamado Milagros.

Com sonoridade pop eletrônica e MPB, Antonia é uma artista completa e também costuma assinar não apenas as composições de suas canções, mas também a produção. Em 2022, ela lançou um álbum em homenagem aos 60 anos de seu pai. Chamado Ímpar 60, o projeto conta com regravações modernas de faixas de sucesso de Orlando Morais.

"É um disco para se afundar e só voltar a respirar quando ele acaba. As músicas do meu pai têm um nível de intensidade tanto nas letras quanto nas melodias muito forte", declarou a cantora.