Filha de Glória Pires e Orlando Morais revela reação dos pais após mudar de nome

Após excluir sobrenome dos pais, filha de Glória Pires e Orlando Morais justifica decisão e abre o coração sobre apoio da família

A cantora Antonia Morais pegou todos de surpresa ao revelar que decidiu mudar seu nome artístico. Ela passou a se chamar Anttónia, sem os sobrenomes de seus pais, Glória Pires e Orlando Morais. Nesta sexta-feira, 16, a artista usou as redes sociais para justificar a decisão e agradecer o apoio da família em sua transição profissional.

Em seu perfil oficial no Instagram, Anttónia compartilhou alguns cliques em que aparece ao lado dos pais e contou a reação deles após anunciar a mudança: “Respeito máximo aos meus pais. Tive todo o apoio deles na transição do meu nome artístico”, a artista agradeceu na legenda da publicação.

Anttónia ainda explicou mais detalhes sobre sua decisão: “Decidi começar um novo capítulo com a minha música e entendi que precisava ir além da minha essência, ir além da Antonia Morais que genuinamente só queria criar e se expressar quase que de forma lunática através da música”, ela iniciou.

“Tenho orgulho dessa menina, nunca vou me despedir dela. Mas tenho outros voos em mente. Tudo nessa vida é um processo, um progresso, uma construção e eu respeito muito meu tempo e meu coração. Essa decisão foi tomada assim, pelo meu coração", Anttónia falou sobre sua antiga versão.

Por fim, a cantora contou que está feliz com a mudança e que não abandonará suas origens: “Eu to muito feliz e tenho muitas coisas pra compartilhar com vocês. Nome artístico é apenas um símbolo, um selo, mas a nossa origem, quem somos e de onde viemos é eterno”, Anttónia concluiu.

Vale lembrar que Anttónia é irmã de Cleo, que também mudou seu nome artístico, além de Ana e Bento. Assim como os pais, ela segue a carreira artística e vem ganhando espaço na música nacional.

