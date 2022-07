Gloria Perez relembra a morte da filha, Daniella Perez, no trailer de novo documentário

Gloria Perez desabafa ao relembrar a morte trágica de sua filha, Daniella Perez: 'De repente, tudo isso explodiu'

A autora de novelas Gloria Perez emocionou o público com um depoimento no trailer documentário 'Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez', da HBO Max. O vídeo foi compartilhado nesta terça-feira, 5, e trouxe uma declaração da mãe da artista relembrou a boa fase na vida da atriz quando ela foi assassinada.

“Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A Dani estava bem na carreira. A vida parecia uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. Mas, de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. A verdade é uma só, as versões são muitas”, disse ela.

O trailer também trouxe depoimento de Raul Gazolla, que era o noivo de Daniella Perez na época. “São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender”, disse ele. Eri Johnson também falou no vídeo. “E a Dani, hoje ela seria uma tremenda de uma estrela”, contou.

Vale lembrar que Daniella Perez atuava na novela De Corpo e Alma, escrita por sua mãe, Gloria Perez, quando a tragédia aconteceu em 1992.

O documentário será lançado em cinco partes na HBO Max e a estreia é no dia 21 de julho.

Trailer do documentário sobre Daniella Perez: