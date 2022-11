Globo se pronuncia sobre incêndio em cenário de novela: 'Sem feridos'

Comunicação da Globo emite nota oficial após um incêndio atingir o cenário da novela Todas as Flores

Na tarde desta sexta-feira, 18, a TV Globo emitiu uma nota oficial sobre o incêndio que atingiu os estúdios da emissora no Rio de Janeiro. O comunicado da área de comunicação do canal informou que o incidente não deixou feridos e que o fogo já foi controlado pelos Bombeiros.

Mesmo com o incêndio, as gravações da novela não sofreram alterações.

"Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio", informaram.

Assista aos vídeos de moradores da região sobre o incêndio na Globo:

Incêndio na TV Globo pic.twitter.com/Ghrz5JWDLE — Plantão Baixada RJ (@PlantaaoBaixada) November 18, 2022