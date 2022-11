Incêndio atinge os estúdios da Globo no Rio de Janeiro

Cenário da novela Todas as Flores, do Globoplay, é atingido por incêndio nesta sexta-feira, 18

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 13h27

A equipe da TV Globo levou um grande susto nesta sexta-feira, 18, por causa de um incêndio em um dos cenários da emissora. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, o incêndio atingiu um dos cenários da novela Todas as Flores, do Globoplay.

O incêndio está sendo controlado pela equipe de bombeiros e a fumaça pode ser vista de uma longa distância da emissora. O incidente não teve vítimas ou feridos.

Por causa do incêndio, as gravações de outras novelas tiveram que sofrer alterações, já que seriam feitas em áreas próximas ao local que pegou fogo.

Incêndio na TV Globo pic.twitter.com/Ghrz5JWDLE — Plantão Baixada RJ (@PlantaaoBaixada) November 18, 2022