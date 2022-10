Globo se pronuncia após vídeo vazado de comemoração dos jornalistas na redação

Globo emite nota oficial sobre o vídeo que está circulando de uma comemoração dos funcionários na redação do Jornal Nacional

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 14h36

A equipe de Comunicação da Globo divulgou um pronunciamento oficial sobre a posição da Globo após o vazamento de um vídeo dos funcionários durante a apuração dos votos nas eleições de 2022. Nas imagens, um grupo de jornalistas apareceu celebrando a vitória de Luiz Inácio da Lula da Silva como novo presidente eleito. Os funcionários apareceram comemorando enquanto estavam na redação do Jornal Nacional.

As imagens ganharam repercussão na internet e a emissora se posicionou. Na nota, a emissora firmou que não pretende ter controle sobre as escolhas eleitorais de seus funcionários e lamentou que os funcionários tenham fugido da prática de autocontenção.

"A Globo tem cerca de 15 mil colaboradores, entre os quais 1.500 profissionais que atuam no jornalismo. A empresa evidentemente não tem nem pretende ter qualquer controle sobre escolhas eleitorais de cada um desses profissionais, nem sobre como manifestam essa preferência em caráter privado. No entanto, a Globo lamenta que, no ambiente de trabalho, um pequeno grupo tenha, por alguns instantes, esquecido a necessária e habitual prática de autocontenção, em respeito à norma e aos nossos princípios editoriais. É exatamente por meio desses princípios, compartilhados em nossas plataformas, que os brasileiros puderam testemunhar a isenção da cobertura jornalística da Globo ao longo de toda essa campanha", informaram.