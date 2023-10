Globo revela novo reality e confirma remake de novela para 2024 em evento recheado de famosos

Evento Upfront aconteceu nesta quinta-feira, 19, e trouxe novidades na grade da Globo para 2024

O ano de 2024 chega cheio de novidades para a Globo. Na noite desta quinta-feira, 19, a emissora anunciou que terá um novo reality na grade, confirmou o remake da novela Renascer —que já está sendo gravada na Bahia, sequências para séries de sucesso como As Five e Os Outros, e lançamentos.

Todos os anúncios foram feitos durante o UpFront, evento em que a Globo anuncia as novidades de sua programação para o mercado publicitário. A noite contou com diversos famosos apresentando o evento e também marcando presença.

Nomes como Tadeu Schmidt, Sabrina Sato, Xuxa, Maju Coutinho, Tais Araújo, Junno Andrade, Sophie Charlotte, Patrícia Poeta, Sandra Annenberg, Cauã Reymond, Taís Araújo, Marcos Mion e José Loreto compareceram ao evento em São Paulo. Confira as novidades a seguir.

RENASCER SERÁ A NOVA NOVELA DAS 21H NA GLOBO

Assumindo a faixa das 21h após Terra e Paixão, a novela Renascertrará o icônico José Inocêncio de volta em janeiro, na pele dos atores Humberto Carrão e Marcos Palmeira. A trama é uma releitura escrita por Bruno Luperi, baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, seu avô, com direção artística de Gustavo Fernandez.

As gravações se iniciaram neste mês na cidade de Ilhéus, na Bahia, onde a história é ambientada nas duas fases de José Inocêncio. "Renascer pisa em um Brasil mais profundo de forma mais potente. Assim como Pantanal, são obras épicas, atemporais e que estão na memória afetiva do público e da televisão, e que agora temos a possibilidade de trazê-las para os dias de hoje", diz Luperi.

NOVO REALITY À VISTA!

Boninho revelou que a Globo receberá um novo reality no segundo semestre de 2024. "Com todos elementos que vocês gostam: música, convivência, relacionamento", completou o diretor do Big Brother Brasil. Apesar de ter feito mistério quanto ao nome, ele ainda contou que o programa terá transmissão 24 horas por dia e que o vencedor da competição será decidido pelo público.

NOVAS TEMPORADAS DE SUCESSOS DA GLOBO

O ano de 2024 chegará cheio de sequências para sucessos da emissora, disponíveis em sua plataforma de streaming, o Globoplay. Para o próximo ano as séries Rensga Hits, Os Outros, e Encantados ganharão segunda temporada, e também serão lançadas sequências de As Five e Justiça.

LANÇAMENTOS PARA O STREAMING EM 2024

Após o sucesso do documentário de Xuxa, a Globo trará outra série documental do universo da Rainha dos Baixinhos. Em 2024, será lançado Para Sempre Tão Bom - Paquitas. Ainda sem data de estreia definida, o projeto resgata, em cinco episódios, histórias, bastidores e cobranças vividas por Xuxa e suas Paquitas de todas as gerações.

Além disso, o streaming receberá projetos inéditos como O Jogo que Mudou a História, Cilada, Cosme e Damião Quase Santos, Sócrates Brasileiro, Dr4gon e, para 2025, a novela Guerreiros do Sol, criada por George Moura e Sergio Golderberg, com direção artística de Rogério Gomes, livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita.

CARNAVAL 2024

O carnaval também chega cheio de novidades. Os novos apresentadores dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e de São Paulo serão Karine Alves, Alex Escobar e Milton Cunha. Além disso, o Carnaval Globeleza terá um novo desenho artístico e as músicas serão cantadas nas vozes de Alcione e Ludmilla.