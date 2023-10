Tadeu Schmidt ganha novo programa na Globo. Saiba qual será!

Além do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt vai comandar outro programa na grade da Globo em 2024

O apresentador Tadeu Schmidt vai aparecer na telinha da Globo nos dois semestres de 2024. Depois de comandar o Big Brother Brasil 24, ele vai ter outra atração na grade de programação da emissora entre os meses de julho e agosto.

Na noite desta quinta-feira, Schmidt marcou presença no evento UpFront, que é onde a Globo anuncia as novidades de sua programa para o mercado publicitário. No palco, ele contou que vai comandar um programa diário sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto.

“Vai ser diário, à noite e ao vivo. Vou ter ao meu lado a campeã olímpica Fernanda Garay, craque do vôlei e carismática. Esse programa virá junto com a maior cobertura de todos os tempos na Globo. Serão 200 horas de transmissão nos melhores horários”, afirmou ele.

Outra novidade na programação da Globo é que a emissora terá mais um reality show. O diretor Boninho contou que a Globo vai lançar um reality show com formato inédito e original, multiplaforma. A nova atração deve ser exibida diariamente no segundo semestre de 2024.

Tadeu Schmidt celebra os 25 anos de casamento

Em seu perfil no Instagram, o jornalista Tadeu Schmidt fez uma homenagem para celebrar os 25 anos de casamento com Ana Cristina. "Bodas de Prata!!! 25 anos de união!!! Quanta história a gente já viveu… Quantos momentos difíceis a gente superou… Quantos momentos maravilhosos a gente aproveitou… Sempre juntos! Sempre com a certeza de que um está ao lado do outro pra tudo! Pros maiores desafios, pras maiores loucuras e até pras maiores bobeiras - como vestir roupa igual pra celebrar o aniversário de casamento. Sempre com aquela vontade incessante de estar perto um do outro", começou ele.

Depois, Schmidt agradeceu por dividir a vida com Ana Cristina. "Que felicidade olhar pra trás e ter a certeza de que a pessoa que passou mais tempo ao meu lado é a pessoa mais incrível que já conheci. Que felicidade olhar pra frente e ter a certeza de que é com você que eu quero ficar todos os meus dias. Obrigado por ser a parceira da minha vida! Minha "TUDA"! Te amo! Viva o 30 de maio!", acrescentou.

O apresentador finalizou a postagem revelando que ele e a esposa iria aproveitar a noite. "Hoje à noite tem celebração!!!! (amanhã eu conto… a parte publicável, claro)", brincou ele, que depois contou que eles queriam usar uma camisa prateada para comemorar o aniversário de casamento, só que não conseguiram encontrar. "Nós procuramos uma camisa prateada, mas não encontramos igual pra nós dois. Que pena…", lamentou.

Vale lembrar que Tadeu e Ana Cristina são pais de duas meninas, Valentina, de 20 anos, e Laura, de 18.