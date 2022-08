Grupo Globo confirma participação de Tiago Leifert na cobertura da Copa do Mundo

Tiago Leifert volta ao grupo Globo para participar das transmissões do Globoplay durante a Copa do Mundo

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 18h42

O apresentador Tiago Leifert está de volta ao grupo Globo após anunciar sua pausa na carreira na TV. Ele foi escalado para participar das transmissões dos jogos no Globoplay. De acordo com comunicado da emissora, ele estará ao lado de Fernanda Colombo e convidados no serviço de streaming durante o evento esportivo.

Além disso, o grupo Globo revelou como será a cobertura da Copa do Mundo no Catar entre novembro e dezembro deste ano. A emissora já fez a escalação do seu time de profissionais e revelou quem vai viajar até o Oriente Médio para participar das transmissões.

No time de narradores e comentaristas da Globo estarão Galvão Bueno, Luis Roberto, Ana Thais Matos, Caio Ribeiro, Junior e Roger Flores. Enquanto isso, o grupo do Sportv conta com Luiz Carlos Junior, Milton Leite, Ledio Carmona, Grafite, Paulo Vinicius Coelho e Pedrinho. A equipe de Ao Vivo também estará na região e contará com Carol Barcellos, Felipe Andreoli, Karine Alves, Fabiano Sperandio, Flavio Henrique, Raí Oliveira, Giovanna Biotto e Paloma Fukusig.

Enquanto isso, a equipe que ficará no Brasil também estará reforçada. Os narradores e comentaristas da TV Globo serão Cleber Machado, Gustavo Villani, Renata Silveira, Ricardinho, Paulo Nunes, Richarlyson e convidados. E os narradores e comentaristas do Sportv serão Everaldo Marques, Jader Rocha, Julio Oliveira, Natalia Lara, Rogerio Correa, Mauricio Noriega, Renata Mendonça, PC Vasconcellos, Alexandre Lozetti, Fabio Jr e convidados.

Confira o comunicado interno do diretor de Esportes da Globo, Renato Ribeiro, sobre a cobertura da Copa do Mundo:

“Amigas e amigos,

Daqui a 108 dias, começa a Copa do Mundo do Catar. Uma enorme missão para todos nós. Uma Copa numa época do ano diferente, três semanas após as Eleições e com um cenário econômico desafiador. Assim como fizemos ano passado com as Olimpíadas, no meio da pandemia, vamos emocionar os brasileiros com o Mundial. Uma tradição de 52 anos da Globo. Desde 1970, uma relação de paixão incondicional que será renovada com o nosso trabalho.



O coração da nossa operação será no Brasil, onde teremos centenas de pessoas do Esporte e da Tecnologia envolvidas diretamente com o evento. A maior parte dos jogos será narrada daqui. Do Íon, de um estúdio especial nos Estúdios Globo e de São Paulo. Lembro que teremos transmissões em quatro plataformas: tv globo,sportv, globoplay e ge.globo. Mesmo os jogos narrados no local, em Doha, serão coordenados remotamente a partir de controles no Brasil, como já foi feito na Rússia. Os programas esportivos recorrentes das grades do sportv e da tv globo e os programas especiais da Copa também serão feitos do Brasil. Na tv globo, teremos diariamente a Central da Copa e, no sportv, três programas no horário nobre: o Troca de Passes, o Seleção Catar e o Tá na Copa. No ge, a cobertura da seleção brasileira e das outras seleções. O que for assunto no Catar, estará no nosso site.



Em Doha, teremos uma equipe enxuta, com a missão de acompanhar de perto todos os jogos e fatos mais importantes da Copa do Mundo. Abaixo, segue a lista dos profissionais que irão ao Catar e também o elenco que estará à frente dos transmissões e programas que serão produzidos no Brasil. Estamos negociando com contratados específicos para a Copa nos programas e transmissões (técnicos, jogadores, ex-jogadores e pessoas do Entretenimento), que se juntarão ao nosso elenco fixo. Nas próximas semanas, vamos anunciar quem são.



Todos que estarão trabalhando – de alguma forma – na operação no Brasil serão comunicados em breve pela chefia direta sobre sua função durante o evento. Bom trabalho e boa sorte para todos nós! Que seja histórico e com um final inesquecível para o Brasil", informou.

