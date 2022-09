Giovanna Lancellotti mostra primeiras fotos de 'Ricos de Amor 2' na Amazônia

Atriz Giovanna Lancellotti compartilha registros durante as gravações do filme 'Ricos de Amor 2', feita na Amazônia

A atriz Giovanna Lancellotti (29) usou as redes sociais para comemorar o Dia da Amazônia na segunda-feira, 05!

Para celebrar a data, a famosa compartilhou as primeiras fotos durante as gravações da segunda parte do filme Ricos de Amor, que foram feitas na Amazônia.

Nos registros, ela surgiu em meio à natureza ao lado de parte do elenco. Em uma das imagens, a atriz posou com rupa de banho em rio com o ator Danilo Mesquita (30), que interpreta seu par romântico na produção da Netflix.

"Hoje, 5 de setembro, é o DIA DA AMAZÔNIA. E (nada é por acaso) saíram hoje as primeiras fotos de RICOS DE AMOR 2, filmado lá, nesse lugar tão especial, pulmão do mundo!", começou escrevendo.

"Nem preciso dizer o quanto essa experiência foi marcante. Minha conexão com a natureza sempre foi presente, mas trabalhar inserida nesse ambiente ancestral e tão fundamental foi uma conexão ainda maior e diferente. Vocês não vão acreditar no resultado. Obrigada chefinha @netflixbrasil. Em breve, RICOS DE AMOR", disse ainda Giovanna na legenda.

Vale destacar que quando Ricos de Amor estreou, em 2020, ficou em 1º lugar no ranking de produções mais assistidas na Netflix no Brasil e entrou no Top 10 de 15 países. A data de estreia do longa ainda não foi anunciada.

Giovanna Lancellotti encanta ao exibir fotos no Amazonas

Recentemente, Giovanna Lancellotti abriu o álbum de fotos durante as gravações de Ricos de Amor 2 e impressionou a web com os registros especiais do lugar. Ela compartilhou uma série de fotos mostrando as maravilhas do Amazonas e exibiu as paisagens encantadoras do lugar. Giovanna mostrou o pôr do sol belíssimo do lugar, posou com tartarugas e exibiu um registro de um boto cor de rosa. "Registrado no celular, guardado no coração. Amazonas e suas belezas naturais, especiais, e inesquecíveis. Valeu Deus!!!", ressaltou.

