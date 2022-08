Giovanna Antonelli compartilha fotos dos bastidores de 'Filhas de Eva': "Impactada com o fim"

Atriz Giovanna Antonelli compartilha fotos dos bastidores de 'Filhas de Eva' e reflete sobre o final da série

Redação Publicado em 19/08/2022, às 08h47

Giovanna Antonelli (46) usou suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 19, para compartilhar fotos dos bastidores de Filhas de Eva. A atriz aproveitou o espaço para enaltecer as colegas de elenco.

Através de seu perfil no Instagram, Giovanna Antonelli compartilhou uma sequência de fotos ao lado do elenco grandioso, como Vanessa Giácomo (39), que interpretou Cléo na série, e Renata Sorrah (75), a Stella de Filhas de Eva.

Na legenda do post, Antonelli aproveitou o espaço para enaltecer as colegas da série que foi gravada em anos anteriores, e está em exibição agora na TV Globo: "Ainda impactada com o fim da série 'Filhas de Eva', sem dúvida uma das melhores séries que já assisti na vida! Personagens tão reais e atores brilhantes. Foi uma aula. Equipe, sem palavras, em cada área cuidado e dedicação! Autores incríveis. @leonnogueira quanta elegância e sensibilidade! E a trilha sonora??? Caso a parte", começou Giovanna.

Na sequência, Giovanna Antonelli falou da saudade ao relembrar as fotos com o elenco: "Deixo aqui uns achados de bastidor e da nossa diversão… já cheia de saudade. Obrigada mulheres incríveis que tive o prazer de 'jogar junto'! Minha admiração eterna por vocês", terminou.

Veja a postagem de Giovanna Antonelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli surge caracterizada como Delegada Helô para 'Travessia'

Recentemente, a autora Gloria Perez (73) usou suas redes sociais para divulgar, em primeira mão, a caracterização de Giovanna Antonelli para a nova novela da TV Globo! Em seu Instagram, a escritora compartilhou a primeira foto da atriz vestida como a Delegada Helô, da icônica novela, Salve Jorge de 2012, que volta na próxima trama das nove na emissora, Travessia, que tem estreia prevista para outubro, substituindo o remake Pantanal.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!