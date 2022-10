Giovanna Antonelli colocou piercing em lugar inusitado para atuar como Dona Helô em Travessia

A atriz Giovanna Antonelli revelou que colocou piercing para atuar na novela Travessia como a personagem Dona Helô

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 16h36

Nesta quinta-feira, 6, Giovanna Antonelli revelou que colocou um piercing para sua personagem Dona Helô da próxima novela das 21h, Travessia.

O piercing fica abaixo do pescoço e acima do seio da atriz, que comentou com a coluna da jornalista Patrícia Kogut: “O piercing é implantado, ele não sai, em hipótese alguma. A roupa bate, sim, machuca, mas fui me acostumando. Em 90 dias, ele cicatriza e fica ok. Só machuca quando esbarro, escovando o cabelo, com cinto de segurança... Tenho que tomar certo cuidado porque é uma posição no corpo em que bate muita coisa. Bolsa, por exemplo. Ele sempre me lembra que está presente”.

Mesmo com os incômodos, Giovanna acredita que o adorno faz parte de sua personagem. “Fiz pensando na Helô: nas roupas, nos decotes, no cabelo... É um começar de novo com referências mais atualizadas. É a mesma personagem, mas nós não somos as mesmas pessoas depois que dez anos se passam. A gente quer trazer aqueles personagens que têm valor afetivo para o público, só que também tem quem não a conheça. A ideia é divertir o público tanto quanto no passado”, revelou a artista.

Dona Helô é uma personagem que surgiu primeiramente na novela Salve Jorge, de 2012, que voltará para esta nova trama de Gloria Perez.

Giovanna ainda comentou a reação de suas filhas gêmeas Sofia e Antônia (11), e do mais velho Pietro (17): “Todo mundo riu e disse: ‘Ai, você só inventa moda, você não tem jeito, não sossega’”.

