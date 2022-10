Jade Picon arrasa com look escolhido para coletiva de nova novela das nove

Para participar da coletiva de Travessia, Jade Picon aposta em look todo branco tomara que caia

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 21h19

Nesta quarta-feira, 5, a atriz e influenciadora Jade Picon (21) mostrou em suas redes sociais mais detalhes de seu look escolhido para participar da coletiva da novela Travessia, que aconteceu na terça-feira, 4. Toda de branco, a Chiara da nova novela das nove arrancou elogios de seus seguidores por sua roupa.

Com um look todo de branco, Jade apostou em um top tomara que caia, deixando seus braços à mostra. Nas fotos, ela aparece passando um gloss. A mais nova atriz da Globo chamou atenção com sua beleza escultural.

“Ontem para a coletiva de Travessia. Faltam 5 dias”, escreveu ela na legenda, se referindo ao começo da novela, que terá seu primeiro episódio transmitido na segunda-feira, 10. A nova produção global entra para substituir o sucesso de Pantanal, que se encerra sexta-feira, 7.

Nos comentários, seus seguidores se encantaram com o look e com a beleza de Jade. “Coisa mais linda”, “Perfeita”, “Amei tanto esse look”, entre outros elogios podem ser vistos na publicação.

Veja a publicação de Jade Picon com o look todo branco:

