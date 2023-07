Giovana Cordeiro dá salto na carreira e comemora primeira protagonista: “É um desafio”

Estrela da nova novela da Globo, Giovana Cordeiro revela detalhes de sua personagem em 'Fuzuê' durante coletiva de imprensa

A atriz Giovana Cordeiro tem motivos de sobra para celebrar! Desde sua estreia na novela da Globo Rock Story, em 2016, a artista emendou um sucesso no outro. Em agosto, ela voltará a brilhar nas telinhas da emissora, como a protagonista Luna, na próxima novela das sete Fuzuê, que substituirá Vai na Fé.

Durante uma coletiva de imprensa, na qual a CARAS Digital esteve presente, Giovana vibrou com a novidade e revelou mais detalhes sobre Luna: “Ela está sempre muito otimista e carinhosa, uma menina muito trabalhadora. Estou muito feliz de interpretá-la! É um texto tão divertido e surpreendente, muita coisa acontece, então é um desafio amarrar…”, adiantou a atriz.

Luna terá um grande mistério em sua vida, a identidade de sua mãe: “Tem essa curiosidade de descobrir respostas e a busca da Luna tem muito otimismo e uma alegria de viver, por mais que ela tenha dificuldades”, Giovana entregou sobre a mocinha da trama, que precisará lidar com a vilã Preciosa Montebello, interpretada por Marina Ruy Barbosa.

Além disso, o público também pode esperar muito romance, já que Luna se apaixonará por Miguel, que é interpretado por Nicolas Prattes: “O grande fuzuê na vida da Luna é o encontro com Miguel, a chegada dela na loja Fuzuê vai fazer uma grande movimentação na busca por respostas desses questionamentos e um amor”, contou Giovana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

A atriz que ficou conhecida pelo papel de Xaviera em Mar do Sertão promete muitas emoções no relacionamento com Miguel: “Como tem sempre confusão, ele acaba sendo um parceiro nesse fuzuê que é a vida dela, eles vão virar parceiros nessa aventura”, disse Giovana, que está radiante com o enredo da personagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Giovana Cordeiro exalta sua maturidade profissional:

Em março deste ano, Giovana Cordeiro abriu o coração sobre sua carreira em uma entrevista à Revista CARAS. A atriz revelou o desejo de conciliar a atuação com a música, já que ela canta e toca alguns instrumentos como gaita, pandeiro e cajón, além de falar sobre seu relacionamento com o ator Giuliano Laffayette, da novela da Globo Vai na Fé.