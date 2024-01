Gil do Vigor celebra contrato renovado com a Globo: 'Vigorando no plim plim'

O ex-BBB Gil do Vigor vibrou de alegria ao revelar ao público que a TV Globo renovou seu contrato de trabalho na emissora

O economista e ex-BBB Gil do Vigor compartilhou uma ótima notícia com o público que gosta de acompanhar seu trabalho nas telinhas. Nesta sexta-feira, 19, ele revelou que teve seu contrato com a TV Globo renovado e seguirá na emissora.

Em seu perfil no Instagram, Gil publicou uma imagem de seu crachá da empresa e celebrou a novidade. "Mais um ano vigorando! Estou muito feliz com a minha renovação e muito mais ainda por poder avaliar essa jornada incrível e sentir nada menos que orgulho", iniciou ele na legenda.

E completou: "Estou incrivelmente grato por toda essa caminhada e por quem esteve e estará junto comigo. Que venham muitos mais anos vigorando no plim plim!". Nos comentários da publicação, Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor, recordou uma situação divertida antes mesmo do BBB 21.

"Lembrando que eu falei pra tu pedir um emprego para o Boninho, e tu respondeu que tinha vergonha", relembrou Dona Jacira. Fãs do ex-BBB também vibraram com a novidade anunciada. "Quanto vale entrar pra história? Jamais esquecido!", declarou um internauta.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Gil do Vigor muda de opinião e elogia atitude de Davi no BBB 24

Após disparar críticas contra Davi por uma fala do brother dentro do BBB 24, Gil do Vigor mudou de opinião e elogiou o motorista de aplicativo por ele se retratar no Raio-X. Davi foi criticado por Gil, pois durante uma discussão com Nizam após a formação do terceiro paredão da edição, ele falou que é "homem" e não "viado".

Mais cedo Gil tinha criticado a atitude o brother na mesma rede social: "Em pleno 2024 não podemos normalizar que frase 'sou homem, não sou viado' como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto", disparou o economista.

"Ele é um bom rapaz e reconheceu o erro dele. Isso que precisamos, gente, errar e reconhecer. Muito feliz pela atitude dele! Os fãs deveriam aprender com ele, errou, reconheceu e pediu desculpas. Boa, Davi!", escreveu o ex-BBB no X, antigo twitter.