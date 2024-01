BBB 24: Gil do Vigor muda de opinião e elogia atitude de Davi

Depois de Davi se retratar pela fala em seu Raio-x nesta segunda-feira, 15, o ex-BBB se pronunciou novamente em suas redes sociais

Após disparar críticas contra Davi por uma fala do brother dentro do BBB 24, Gil do Vigor mudou de opinião e elogiou o motorista de aplicativo por ele se retratar no Raio-X. Davi foi criticado por Gil, pois durante uma discussão com Nizam após a formação do terceiro paredão da edição, ele falou que é "homem" e não "viado".

Mais cedo Gil tinha criticado a atitude o brother na mesma rede social: "Em pleno 2024 não podemos normalizar que frase 'sou homem, não sou viado' como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto", disparou o economista.

"Ele é um bom rapaz e reconheceu o erro dele. Isso que precisamos, gente, errar e reconhecer. Muito feliz pela atitude dele! Os fãs deveriam aprender com ele, errou, reconheceu e pediu desculpas. Boa, Davi!", escreveu o ex-BBB no X, antigo twitter.

Sem saber de toda essa comoção aqui fora, o brother reconheceu seu erro durante o Raio-X desta segunda-feira, 15: "Eu sei que cheguei a extrapolar um pouquinho em algumas palavras que eu falei com relação a minha discussão com Nizam, mas eu expressei tudo para fora aquilo que eu estava sentindo naquele momento", começou.

"Foi tudo de coração e de sincera verdade. Eu tive que desabafar e falar mesmo, porque eu não gosto de falsidade comigo. Sou uma pessoa muito sincera, verdadeira, tenho coração muito grande, gosto de abraçar a todos, gosto de brincar com todos e não aceito esse tipo de atitude comigo", completou.

"Utilizei palavras que não cabiam naquele momento, mas o restante foi do coração, eu botei para fora o que estava sentindo. Acho que tem que ser assim mesmo...Acordei com confiança, vou continuar com confiança, determinação e garra para chegar na final", concluiu o motorista de aplicativo.