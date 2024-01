BBB 24: Davi usa Raio-X para se retratar após fala homofóbica

Após discussão entre Davi e Nizam na madrugada desta segunda-feira, 15, o motorista de aplicativo usou o raio-x para se reatar

Além de estar no segundo paredão consecutivo do BBB 24, Davi virou assunto nas redes sociais por uma fala considerada homofóbica durante discussão com Nizam na madrugada desta segunda-feira, 15.

Ao questionar o comportamento do rival de jogo, o jovem de 21 anos disse: "Sou homem, não sou viado, não". Após ser alertado por colegas como Michel e Isabelle Nogueira sobre a problemática em seu discurso e se desculpar com os brothers, Davi usou o Raio-X para se desculpar com o público.

"Eu sei que cheguei a extrapolar um pouquinho em algumas palavras que eu falei com relação a minha discussão com Nizam, mas eu expressei tudo para fora aquilo que eu estava sentindo naquele momento", começou.

"Foi tudo de coração e de sincera verdade. Eu tive que desabafar e falar mesmo, porque eu não gosto de falsidade comigo. Sou uma pessoa muito sincera, verdadeira, tenho coração muito grande, gosto de abraçar a todos, gosto de brincar com todos e não aceito esse tipo de atitude comigo", completou.

"Utilizei palavras que não cabiam naquele momento, mas o restante foi do coração, eu botei para fora o que estava sentindo. Acho que tem que ser assim mesmo...Acordei com confiança, vou continuar com confiança, determinação e garra para chegar na final", concluiu o motorista de aplicativo.

