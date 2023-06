Geraldo Luis abre o jogo sobre demissão da Record TV: 'Não tenho vergonha'

Geraldo Luis revela como chegou à decisão de pedir para sair da Record TV

O apresentador Geraldo Luis revelou detalhes sobre a sua saída da Record TV. Ele pediu para antecipar o fim do contrato e deixou a emissora há pouco tempo. Agora, em entrevista no programa The Noite, do SBT, o comunicador contou sobre a sua decisão.

“Nunca fiquei fora do ar. É a priemira vez na minha vida por uma escolha. A Record não me demitiu. Meu contrato ia até setembro do ano que vem e eu pedi: 'Quero ir embora porque não consigo mais ser feliz aqui'. Tem uma hora que você se prende e não consegue mais fazer nada, e eu precisava fazer, ser o Geraldo Luis, voltar a contar histórias”, declarou.

Por fim, ele contou sobre como se sentia. “Não tenho vergonha de ser popular, e hoje estou pagando um preço muito alto. Não quero descansar, só quero ser feliz, voltar a ser o Geraldo, contar histórias. Quero encontrar um diretor que me entenda e compre as minhas loucuras. Eu estava morrendo. Sou de televisão, mas quero fazer um podcast muito louco, que ninguém faz. Gosto de rua, de povo”, contou.

Geraldo Luis também participou do programa Sensacional, da RedeTV!

Em entrevista no programa Sensacional, da RedeTV!, Geraldo Luis também falou sobre a nova fase de carreira após romper o contrato com a Record TV. “O que queria fazer não era possível nesse momento, então entramos em comum acordo. Foram 16 anos e agradeço muito por tudo aquilo que fiz. Foi um casamento. Como você vai falar mal de um casamento? Temos discordâncias, muita coisa deu certo e o público saiu ganhando. Ajudei demais a emissora que me permitiu ser um contador de histórias”, contou.

Então, ele ainda desmentiu rumores de savença com Rodrigo Faro. “Ele é um colega de trabalho, eu o respeito. Não teve rixa, teve briga de produção. Na época, as produções começaram uma brigaiada. E outra, ele nem pode ter rixa minha, porque eu entregava com 15 pontos [de audiência], deixava em primeiro, segundo lugar”, afirmou ele, e completou: “A produção dele começou a tentar pegar pautas do Domingo Show, porque ele começou a contar histórias também. Na época, liguei para ele e falei: 'Não dá para deixar a sua produtora, o seu diretor vir aqui brigar com o meu'. Só teve esse desentendimento de produção”.