Galvão Bueno se emociona e cai no choro durante programa de TV

O comentarista Galvão Bueno não conteve a emoção ao ver o vídeo de Ayrton Senna no Domingão do Huck

07/11/2022

No último domingo, 6, o comentarista esportivo Galvão Bueno (72) não segurou a emoção ao participar do "Domingão com Huck", da TV Globo.

Ao longo do programa Galvão recebeu diversas homenagens de personalidades que marcaram sua carreira, mas uma delas, em especial, levou o comentarista às lágrimas. O convidado não conteve o choro ao ver um vídeo de Viviane Senna, irmã de Ayrton Senna (1960-1994), exibido durante o programa.

Após a exibição da matéria, Galvão ficou emocionado e falou sobre sua amizade com o piloto: "Ele faz muita falta". Após suas palavras, o comentarista foi aplaudido de pé por toda a plateia e por Luciano Huck.

"A Viviane representa o amor que ele tinha pelo Brasil, ele me faz muita falta. Não o maior piloto de todos os tempos, mas o amigo, o irmão. Ele era o irmão mais novo que dava conselhos. Eu era o irmão mais velho que dava conselhos a ele. Ele era o nosso herói das manhãs de domingo", disse Galvão.

Na sequência revelou."Se eu te disser que de vez enquanto eu bato um papo com ele, você acredita?", falou Bueno. "Não acredito, mas eu vou fingir que acredito porque tô na televisão. Mas eu acho ok" brincou Huck. "Tá certo que ele não responde, mas eu tenho certeza que a luz dele brilha intensamente", completou o narrador.

GALVÃO BUENO NÃO SERÁ MAIS NARRADOR ESPORTIVO

Ainda durante o programa "Domingão com Huck", Galvão Bueno revelou que depois da Copa do Mundo do Catar ele irá se "aposentar" das narrações esportivas.

"Vou virar uma página, não vou fechar um livro. Eu ainda tenho coisas para fazer na Globo. Dia 18 de dezembro será a minha última narração em televisão, na Final da Copa do Mundo. Eu não tenho ideia do que eu vou falar. Eu estava agora no camarim e disse para a minha esposa que ela vai ter que me aturar muito. Eu não sei o que vai ser. Eu vou sentir falta de cada momento desse, do camarim, da espera, da angústia", disse.