Galvão Bueno pode renovar contrato com a Rede Globo, diz colunista

Após anunciar que vai sair da Globo em breve, Galvão Bueno pode mudar de ideia. Entenda!

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 08h42

O locutor esportivo Galvão Bueno (72) pode não deixar a Rede Globo após o final da Copa do Mundo no Catar, como havia dito. Ele e a emissora estariam em negociação para renovar o contrato de trabalho, que já dura 41 anos, até o final de 2024, informou o colunista Gabriel Vaquer, do site Notícias da TV.

De acordo com o colunista, este novo contrato poderá ser mais flexível e permitiria que o apresentador possa também fazer outros trabalhos no digital, em serviços de streaming - sem precisar da aprovação da empresa - e assegura que ele estará na equipe de cobertura jornalística dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Galvão também será a voz de produtos e chamadas institucionais do Esporte da Globo para a divulgação de campeonatos. Com isso, ele continuará como o principal rosto da área, na empresa. A aposentadoria só valerá mesmo para as narrações. Ele não mais comandará as transmissões ao vivo dos jogos.

Os dois lados podem assinar o contrato antes da Copa do Mundo do Catar. Por enquanto, a Globo e Galvão Bueno não se pronunciaram sobre os rumores.