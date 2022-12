Galvão Bueno faz homenagem para Ana Thaís Matos

Companheiros de narração nos jogos da Copa do Mundo do Catar, Galvão Bueno falou sobre o trabalho de Ana Thais Matos na Globo

O narrador esportivo Galvão Bueno fez questão de homenagear a comentarista Ana Thais Matos após a vitória da Argentina na Copa do Mundo do Catar neste domingo, 18. No final da transmissão ao vivo na Globo, ele elogiou o trabalho da colega e falou sobre a conquista dela para as mulheres, já que foi a primeira mulher a ser comentarista em um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Emocionado, ele elogiou a colega. “Eu quero dar parabéns a você pela sua presença. Volto a dizer, mais uma vez, abrindo portas. Seja muito bem-vinda em outras Copas. Não estaremos mais juntos, mas seja muito bem-vinda em outras copas. Você representa uma vitória para as mulheres em um trabalho que sempre foi muito dos homens. É muito bom tê-la aqui”, disse ele.

Então, Ana Thais agradeceu pelo carinho dele. “Eu agradeço em nome de todas as mulheres da equipe, as mulheres da empresa, as mulheres que se sentem felizes e representadas de alguma forma. Eu me sinto honrada de trabalhar com você e fazer parte da sua última Copa do Mundo aqui na TV aberta”, contou.

Há alguns dias, Ana Thais contou como é trabalhar com Galvão Bueno nos bastidores da Copa do Mundo. “Sou muito suspeita para falar do Galvão. Desde a primeira vez que participei do 'Bem, amigos!', ele sempre foi extremamente profissional e carinhoso comigo. Nós temos uma relação feliz, sincera e profissional. É um privilégio fazer parte da última Copa dele como narrador. Troco ideia com todos os comentaristas sobre os jogos que eles cobriram, principalmente no café da manhã, já que estamos todos no mesmo hotel”, disse ela no Jornal Extra.

Galvão Bueno se despede das narrações em Copas do Mundo

Neste domingo, 18, Galvão Bueno narrou o seu último jogo de futebol em uma Copa do Mundo. Ele também encerrou o seu contrato antigo com a Globo e assinou um novo acordo para os próximos anos. A emissora revelou que ele renovou o contrato por mais dois anos para fazer novas atividades no canal.

O novo contrato de Galvão Bueno com a emissora tem um acordo diferente dos anos interiores. Em um comunicado sobre a grande final da Copa do Mundo, a área de comunicação da emissora revelou:“O narrador, que mesmo com a despedida das transmissões, assinou um novo contrato com a Globo, válido por dois anos. O acordo prevê a participação de Galvão Bueno em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas do Esporte da emissora”, informaram.