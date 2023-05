Fúlvio Stefanini reage ao ver vídeo no 'Encontro': Fui superenganado'

Fúlvio Stefanini é surpreendido com rara aparição de sua esposa e dos dois filhos no programa Encontro: 'Eu não sabia disso'

O ator Fúlvio Stefanini foi surpreendido durante a sua participação no programa Encontro, da Globo, na manhã desta quinta-feira, 25. Logo depois de contar a sua história de superação após ter sido internado na UTI com uma infecção, o artista ficou impressionado ao ver um vídeo com a participação da esposa, Vera Stefanini, e os dois filhos, Fúlvio Filho e Leonardo Stefanini.

No vídeo, a esposa dele celebrou o relacionamento duradouro. “Estamos juntos há 57 anos, nos conhecemos no Arpoador e não nos largamos mais. Equero mandar um beijão para ele e vamos continuar juntos”, disse ela.

Ao ver as imagens no telão, o ator reagiu. “Eu fui superenganado, ninguém me contou nada, eu não sabia”, disse ele, e completou: “Nossa, emocionante, estou emocionado aqui”.

Fúlvio Stefanini conta sobre susto com a saúde

Ainda no programa Encontro, Fúlvio Stefanini relembrou quando foi internado com uma infecção em 2020 e contou o que sentiu. "Foi uma coisa estranha, estava sentado à beira da cama no final de tarde. Levantei, de repente, tive uma sensação como se eu tivesse levado uma grande pancada nas costas. Foi uma coisa terrível, a gente chama de pontada nas costas. Me deixou imóvel. Me apoiei na parede, não sabia o que fazer, meu filho veio correndo. Não conseguia me mexer, literalmente. Ele foi me ajudando a deitar e a dor foi aumentando muito. Eu não conseguia deitar. Fiquei de pé. Fui à outra sala que tem a cadeira do papai, consegui sentar ali, fiquei um tempo, tomei um anti-inflamatório. A medida que o tempo passava, piorava”, disse ele.

Então, ele relembrou o período no hospital. “Cheguei inconsciente. Me colocaram numa cadeira de rodas, nãome lembro de mais nada. Sei que fui para a UTI, mas não me lembrava mais. Fiquei quatro dias na UTI, descobriu-se que era uma infecção causada por uma bactéria que habita na nossa pele. Todos temos. Se você estiver com a imunidade baixa, ela pode entrar na circulação e foi o que aconteceu comigo”, disse ele, e completou: “Fiquei mais 12 dias no hospital, sendo 16 no total. Fui me recuperando, fui para casa com homecare, me tratei por um mês. Se eu tivesse esperado um pouco mais, talvez não estivesse mais aqui hoje”.