Flávia Alessandra se emociona ao lembrar seus personagens na TV: ''Especiais na minha vida!''

Flávia Alessandra usou suas redes sociais para lembrar com carinho de alguns dos maiores papeis que interpretou na TV

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 16h56

Nesta sexta-feira, 12, Flávia Alessandra (48) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de alguns de seus personagens na TV. A atriz fez um post reunindo fotos e até vídeos desses papéis e se emocionou ao falar de cada um deles.

Entre os personagens lembrados por Flávia estão Cristina de Alma Gêmea, Dafne de Caras e Bocas e Érica de Salve Jorge, além de muitos outros. No post ela também lembrou do quadro Melhor de Três, do Domingão do Faustão, no qual foi a grande vencedora, tendo a oportunidade de estrear nas telinhas.

Na legenda, ela ainda celebrou o Dia da Televisão e o Dia Nacional das Artes: "Esse post contém muita emoção: a união de dois dias lindos e especiais na minha vida! Ontem foi o dia da Televisão e eu não poderia deixar passar em branco, sem reverenciar algumas das personagens que fizeram parte da minha história."

"E hoje é o Dia Nacional das Artes, que conecta igualmente tudo que a televisão representa na minha vida, comemorando e relembrando Tânia, Dorothy, Livias, Cristina, Dafne, Vanessa e tantas outras histórias que a Flávia viveu em nome da arte.", continuou ela.

Por fim, ela se emocionou falando de sua carreira: "Comemoro esses dias relembrando um pouco das personagens que tive o prazer de imergir e transmitir para tantas pessoas. Comemoro e agradeço cada uma delas: foi incrível viver tantas histórias e sentir a emoção e o friozinho na barriga de interpretá-las, levando a arte para todo Brasil.".

Rapidamente, os fãs da artista passaram a comentar no post: "Tantas personagens memoráveis que você interpretou com maestria.", disse um. "Você é uma atriz de milhões!", falou outro. "Você é incrível!", escreveu um terceiro.

Confira o post no qual no Flávia Alessandra relembra seus personagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra surge com vestido metalizado em evento

Recentemente, Flávia Alessandra encantou os fãs ao exibir o look escolhido para ir a um evento em Minas Gerais. Para a ocasião, ela apostou em um vestido metalizado bem colado ao corpo, que realçava sua beleza.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!